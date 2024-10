Operazione prima di Roma-Inter: vola subito a Barcellona

Emergono aggiornamenti di spicco in merito ad un grave infortunio di un calciatore nerazzurro, il quale ha scelto di volare a Barcellona per operarsi

La massima lega italiana è pronta a ripartire alla massima velocità con due luccicanti big match che illumineranno le serate di sabato e domenica sera, durante cui si affronteranno prima Juventus e Lazio e successivamente Roma e Inter.

Le due gare potrebbero aiutare appassionati e tifosi a rintracciare segnali più chiari rispetto all’andamento di un campionato che, sino ad ora, appare imprevedibile e pronto a riservare sorprese. In particolare il match tra i milanesi e i romani potrebbe causare un ulteriore terremoto tra le precarie fondamenta della Serie A, dove la travi del progetto Inter sembrerebbero essere state attentate dalle efficaci rivoluzioni di Napoli e Juventus.

Al contrario la Roma si ritrova, per la prima volta da quando Juric è in panchina, in una posizione insolitamente comoda, dato che difficilmente un risultato negativo potrà peggiorare di molto la bassa considerazione che la tifoseria nutre nei confronti dell’annata giallorossa.

Difatti, sia nel caso di un pareggio che ovviamente di una vittoria, Juric vedrebbe diminuire esponenzialmente le voci in merito ad un possibile esonero. Intanto, mentre le due società stanno completando il bollettino dei feriti per comprendere l’undici titolare con cui scendere in campo, giungono notizie di rilievo sull’infortunio di un calciatore nerazzurro.

Carboni si opera sotto consiglio di Messi

Pochi giorni fa, precisamente il 12 ottobre, Valentin Carboni si è unito allo spiacevole club dei crociati rotti e, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio account Twitter, l’argentino ha deciso di operarsi a Barcellona su consiglio della leggenda Leo Messi.

L’alieno nato a Rosario qualche settimana fa aveva benedetto il giovane talento nerazzurro, definendolo come uno dei calciatori più promettenti della nuova generazione. Si tratta di un calciatore che incarna con precisione l’ideale del fantasista argentino da sguinzagliare tra le linee avversarie per dispensare qualità, come fatto lo scorso anno con la maglia del Monza.

Attualmente in prestito al Marsiglia di De Zerbi, il classe 2005 sarà bloccato ai box per svariati mesi, durante i quali la nuova generazione d’oro dell’argentina potrebbe rapidamente sottrargli quel comodo posto tra le promesse conquistato nel corso dei mesi.

Basti pensare infatti a talenti del calibro di Matias Soulé e Nico Paz, le cui qualità sono emerse con prepotenza nel corso degli ultimi mesi. I tre condividono una qualità palla al piede fuori dal comune, oltre ad un estro e una creatività che sembrerebbero provenire direttamente dalla comprensibile e inevitabile idolatria nei confronti della leggenda argentina in maglia numero 10.