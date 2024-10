Operazione ufficiale e niente Roma: salta un altro ginocchio in Serie A. Oggi il giocatore, così come da nota del club, si sottoporrà ad un intervento chirurgico

Domenica torna a giocare la Roma, e lo farà contro l’Inter, sicuramente la squadra più forte del campionato, sicuramente quella da battere. Ma arrivano comunque delle buone notizie per Juric: Dybala è tornato ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione.

Deciderà l’allenatore giallorosso se e quando mandarlo in campo, ma sappiamo che la Joya, dentro la Roma, è un elemento imprescindibile, uno di quelli capaci di fare la differenza con una sola giocata. Vedremo. Ma allungando un po’ più in avanti lo sguardo, e focalizzandoci al prossimo novembre, contro i giallorossi non ci sarà un giocatore del Verona.

Operazione per Frese: salta la Roma

Martin Frese infatti, sarà operato, così come si legge nel comunicato ufficiale del club scaligero. “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Frese, in seguito a una lesione cartilaginea, sarà sottoposto nella giornata odierna a un intervento di artroscopia al ginocchio destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

La sfida contro la Roma è in programma il prossimo 3 novembre e anche se l’operazione verrà fatta in artroscopia almeno un mesetto per il recupero completo del giocatore serve. Non ci sarà, quindi, contro la formazione di Ivan Juric, un ex della sfida, visto che nella sua carriera ha anche allenato gli scaligeri prima di passare al Torino e poi sedersi sulla panchina della Roma poco più di un mese fa dopo l’esonero di De Rossi. Ci sarà tempo, comunque, per pensare ai gialloblù: adesso i pensieri giallorossi sono tutti alla sfida contro i nerazzurri che hanno recuperato Barella e Buchanan con il primo che, inoltre, si candida per una maglia da titolare.