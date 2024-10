UEFA, sanzione UFFICIALE dopo la partita con la Roma

UEFA, sanzione UFFICIALE. Era questione di tempo ma la decisione del massimo organismo calcistico europeo era attesa. Ora un comunicato ufficiale ha definitivamente chiuso la sfida.

Roma – Athletic Club Bilbao e l’appendice alla sfida disputatasi all’Olimpico lo scorso 26 settembre e terminata sul punteggio di 1–1.

In occasione della sfida di Europa League tra giallorossi e biancorossi erano verificati disordini nel settore occupato dai sostenitori della formazione basca. L’accensione di razzi lanciati poi verso la tifoseria giallorossa aveva creato non pochi problemi per la sicurezza. In verità la dirigenza dell’Athletic Club Bilbao si era immediatamente scusata per l’increscioso spettacolo messo in atto dalla propria tifoseria. O soltanto da una piccola parte. Evidentemente le scuse della società basca non sono sembrate bastevoli per evitare una sanzione. Che è arrivata puntuale e che la UEFA ha resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

UEFA, sanzione UFFICIALE. Emesso il comunicato

La UEFA ha pertanto deciso di sanzionare l’Athletic Club Bilbao per il comportamento non consono, per usare un eufemismo, tenuto dalla tifoseria basca durante la sfida di Europa League di Roma.

Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale emesso dalla EUFA:

“Sanzione UEFA per i fatti di Roma. La UEFA ha informato l’Athletic Club di una sanzione pecuniaria di 30.000 euro e del divieto di vendita dei biglietti per la prossima partita in trasferta del Club. Tuttavia, la UEFA ha sospeso il divieto di vendita dei biglietti per un periodo di prova di due anni. La sanzione è una conseguenza degli incidenti avvenuti allo Stadio Olimpico di Roma, in cui sono stati accesi razzi e sono stati lanciati oggetti e razzi dagli spalti dei tifosi dell’Athletic Club. Il Club, una volta ottenute tutte le informazioni del caso, renderà pubbliche le misure che verranno adottate nei confronti delle persone identificate nei suddetti disordini e, a sua volta, eserciterà le relative azioni legali per trasferire l’importo della multa alle persone responsabili”.

Un’appendice attesa alla sfida di Europa League. Ora Roma – Athletic Club Bilbao si può archiviare.