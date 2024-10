Un big segue Inzaghi via dall’Inter: ‘pacchetto’ completo

Un big segue Inzaghi via dall’Inter. I nerazzurri del presidente Beppe Marotta puntano al bis tricolore ma intanto il mercato lancia indiscrezioni.

Fin dalla scorsa estate il campionato di Serie A, stagione 2024-25, ha emesso la sua sentenza. L’Inter di Simone Inzaghi e del presidente Beppe Marotta riuscirà nell’impresa di bissare lo scudetto della passata stagione.

Si mettano pertanto l’anima in pace il Napoli di Antonio Conte, la Juventus di Thiago Motta ed il Milan di Paulo Fonseca. Non ce n’è per nessuno. Le prime sette giornate di campionato stanno presentando uno scenario più equilibrato del previsto ed un’Inter un po’ meno ‘onnivora’ rispetto a qualche mese fa. Finora. Sul campionato, così come sulla Champions League, volteggia sempre il mercato con le sue indiscrezioni. Alcune delle quali sembrano prendere di mira proprio la società nerazzurra. Per essere più precisi le indiscrezioni che riguardano l’Inter nascono a causa di un top club inglese che ha messo sott’occhio il club meneghino per fini mercantili.

Un big segue Inzaghi via dall’Inter. Anche Thuram al Manchester United

Quando si muove la Premier League c’è sempre da tremare se la si trova dall’altra parte della barricata, come concorrente sul mercato. Se invece si propone come acquirente il discorso può mutare per via di offerte economiche importanti. E, quasi sempre, irrinunciabili.

Anche questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il Manchester United ed interlive.it riporta in primo piano la voce che vorrebbe Simone Inzaghi come il prescelto per il dopo Erik ten Hag. Nonostante il rinnovo di contratto che ha posticipato la scadenza al 30 giugno 2026, la stagione in corso potrebbe essere davvero l’ultima per l’ex tecnico della Lazio. E a Manchester Simone Inzaghi potrebbe non andare da solo. I Red Devils stanno ammirando un grande attaccante, Marcus Thuram ed intendono portarlo all’Old Trafford. L’attaccante francese, arrivato all’Inter nel 2023 a parametro zero, ha una clausola rescissoria da 85 milioni di euro. Cifra che non spaventerebbe il ricchissimo club inglese. Il forte interesse dell’Inter per Jonathan David, attaccante del Lille, altro profilo che potrebbe arrivare a Milano a costo zero, sembra confermare questa indiscrezione di mercato.