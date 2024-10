80 milioni prima di Roma-Inter: addio Dimarco

Giungono gustose indiscrezioni in merito ad un affare da 80 milioni di euro che vede coinvolto Federico Dimarco.

L’inter di Simone Inzaghi avrà la forza di iniziare realmente un ciclo di vittorie costruito su un progetto solido e duraturo? In molti credono di no, sia a causa della natura tattica del sistema di gioco del tecnico piacentino, ma soprattutto per via di una rosa con una media età altissima (la più vecchia della Serie A), che continua ad alimentarsi attraverso delle intelligenti ma poco longeve operazioni a parametro zero.

Il tempo passa e le concorrenti più giovani come il Napoli e la Juventus non hanno alcuna intenzione di subire nuovamente quel sorprendente monopolio tecnico-tattico andato in onda lo scorso anno. Di recente sono emerse nuove voci di mercato in merito ad uno dei profili più chiacchierati e preziosi dell’organico nerazzurro, che risponde la nome di Federico Dimarco.

Di Marco mania: 80 milioni per andare da Guardiola

Sbocciato nel calcio che conta ad un età insospettabile, Federico Di Marco è senza dubbio alcuno uno degli esterni di centrocampo più in vista dell’attuale panorama calcistico europeo.

L’apprezzabile intensità manifestata sul corridoio di sinistra si abbina ad una componente tecnica che, almeno in Serie A, fatica a trovare reali concorrenti (si possono contare sulle dita di due mani calciatori tecnici quanto o più dell’esterno nerazzurro: potremmo citare Dybala, Barella, Man, Nico Paz, Çalhanoğlu, Soulé e pochi altri).

Per saggiare le qualità del mancino di Dimarco basterebbe rivedere l’illuminante sventagliata al volo di esterno sinistro compiuta in Italia-Belgio a favore della discesa sulla fascia di Cambiaso… poesia.

In Europa sembrerebbero essersene accorti e, difatti, secondo quanto riportato da Marco Barzaghi ai microfoni di passioneinter.com, sulle tracce di Dimarco vi sarebbero Bayern Monaco, Manchester United e City. Il prezzo per prelevare il classe ’97 si aggira intorno agli 80 milioni di euro.