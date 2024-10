Calciomercato Roma, accordo raggiunto con Dybala

La Roma giocherà domenica contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma prima ci sono delle grosse novità che riguardano il futuro di Paulo Dybala.

Con la conclusione della sosta, di fatto, è tempo di tornare a pensare al campionato di Serie A. Dopo il pari rimediato contro il Monza di Alessandro Nesta, dunque, la Roma di Ivan Juric è attesa da un match molto complicato.

La squadra giallorossa, infatti, giocherà domenica prossima allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, almeno sulla carta, sono sicuramente i favoriti per la vittoria finale, ma la Roma dovrà comunque fare di tutto per ottenere dei punti in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Proprio per questa gara contro l’Inter così importante, Ivan Juric ha ricevuto in queste ultime ore delle notizie. Artem Dovbyk, infatti, si è allenato con il resto del gruppo, mentre El Shaarawy potrebbe rivedere il campo nella giornata di domani. Mentre su Paulo Dybala, anch’egli recuperato per la sfida contro la ‘Beneamata’, ci sono delle importanti novità di calciomercato.

Roma, il Galatasaray ha trovato l’accordo con Dybala: ecco tutti i dettagli della trattativa

Secondo quanto riportato dal media turco ‘fotospor.com’, infatti, il Galatasaray ha trovato un accordo su tutto con Paulo Dybala. Tuttavia, dopo il caso Nicola Zalewski, i dirigenti del club turco sono al lavoro per non restare ancora una volta con un cerino mano.

Negli ultimi giorni della scorsa campagna acquisti estiva, infatti, il Galatasaray aveva raggiunto un accordo sia con la Roma che con lo stesso Zalewski che, però, ha poi deciso di restare con il team capitolino. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente delle novità sul futuro di Paulo Dybala.