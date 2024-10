Calciomercato Roma, Juric accontentato: nuovo esterno in Serie A

Calciomercato Roma, Juric accontentato: al tecnico verrà regalato un esterno destro nel corso della prossima finestra di mercato. Ecco i nomi

Alla ricerca dell’esterno perduto. La Roma, nella sessione invernale di mercato, vorrebbe inserire in rosa un elemento che possa andare a coprire l’evidente buco che c’è a destra.

In queste ore si sta parlando di Mingueza del Celta Vigo: ha una clausola di 20 milioni di euro e in questo inizio di stagione sta facendo benissimo in Spagna. Due gol e 4 assist il suo bottino fino al momento, un giocatore che potrebbe fare proprio al caso di Juric. Si parla, pure, di Ola Aina, che il tecnico croato conosce bene avendo avuto alle sue dipendenze al Torino. Adesso è al Nottingham Forest, in Premier League, e ha soprattutto un contratto in scadenza alla fine di questa stagione che intriga: in effetti potrebbe arrivare con lo sconto a gennaio, se non addirittura a parametro zero l’estate prossima.

Calciomercato Roma, ci sono anche Holm e Delprato

Non solo però solo questi due i profili seguiti da Ghisolfi, a quanto pare. Secondo le informazioni che sono state riportate da forzaroma.info, infatti, ci sono due candidature “italiane” che stuzzicano.

Il primo nome è stato accostato già in tempi non sospetti alla Roma, parliamo di Holm del Bologna, un giocatore che per ora con la squadra di Italiano sta trovando poco spazio. Potrebbe essere un’idea. Così come potrebbe essere un’altra idea Delprato, esterno difensivo che si sta mettendo abbastanza in mostra con la maglia del Parma, altro club italiano di proprietà americana. Sono questi, quindi, gli ultimi nomi che stano venendo fuori. E la sensazione che qualcuno, per ovvi moti, possa realmente arrivare a Trigoria nel mercato di gennaio. In quelle zolle del campo la coperta è davvero troppo corta.