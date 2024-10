Diagnosi UFFICIALE, c’è lesione: salta la Roma

Comunicato ufficiale: gli esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale. Salterà sicuramente la sfida contro la Roma

Archiviato il pareggio ottenuto tra mille polemiche contro il Monza, la Roma sta preparando il delicato impegno in campionato contro l‘Inter. Con l’obiettivo di ritornare a fare punti pesanti per migliorare la propria posizione in classifica, i giallorossi saranno attesi dal big match contro i nerazzurri, che dal canto loro non vogliono veder scappare il Napoli di Antonio Conte in vetta alla classifica.

La sfida dell’Olimpico contro Lautaro Martinez e compagni – inoltre – segnerà l’inizio di un tour de force che vedrà la compagine di Juric impegnata praticamente ogni tre giorni. Il 3 novembre, ad esempio, la Roma sarà di scena al ‘Bentegodi’ per sfidare l’Hellas Verona. In occasione del match contro i giallorossi, però, gli scaligeri dovranno fare a meno di una pedina importante del proprio scacchiere tattico. Fermatosi in Nazionale e costretto al campo, Pawel Dawidowicz è stato immediatamente sottoposto agli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale destro. Sebbene per il rientro del difensore polacco non siano stati ancora svelati i tempi di recupero, la sensazione è che Dawidowicz possa essere costretto a stare fermo ai box per almeno un mese abbondante. Di seguito la nota ufficiale del Verona:

“Hellas Verona FC comunica che il calciatore Pawel Dawidowicz, durante il match giocato contro la Croazia in Nations League con la Nazionale polacca, ha subito una lesione di secondo grado del retto femorale destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.