Grande ex appeso a un filo, colpo di scena Roma: il tradimento ribalta tutto

Calciomercato Roma, il colloquio decisivo può imprimere la svolta definitiva alla trattativa in una direzione o nell’altra: le ultime

A pochi giorni dal fischio d’inizio della sfida contro l’Inter, le attenzioni della Roma di Juric sono chiaramente rivolte alla prossima sfida di campionato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che all’Olimpico i giallorossi se la vedranno con una compagine di Inzaghi in salute e sempre vittoriosa negli ultimi impegni ufficiali. A calamitare l’attenzione mediatica in casa giallorossa, però, sono anche gli spifferi e le indiscrezioni di mercato.

Sebbene l’apertura della sessione invernale della campagna trasferimenti non sia ancora all’orizzonte, non sono poche le indiscrezioni che vedono direttamente o indirettamente coinvolta la Roma. Oltre ai diversi profili monitorati come papabili acquisti, infatti, occhio al mercato in uscita che potrebbe regalare ‘occasioni’ sostanzialmente inaspettate. Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Leandro Paredes, ad esempio, ne sono una testimonianza tangibile. Il centrocampista argentino, infatti, piace e non poco al Boca Juniors che medita il clamoroso ritorno del ‘figliol prodigo’. Del resto l’argentino non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare a vestire la maglia degli Xeneizes, che oltre a sondare il terreno avrebbero già avuto dei contatti con il calciatore, sulle cui tracce si sono messi però anche alcuni club della Mls.

Calciomercato Roma, Paredes-Boca Juniors: così cambia tutto

Ad ogni modo non sono ancora poche le tessere riguardanti il futuro di Paredes. Come rivelato da planetabj.com, a fare il punto della situazione relativa al centrocampista della Roma – legato al club giallorosso da un contratto in scadenza nel 2025 – è stato il giornalista Augusto César su ESPN.

Secondo quanto riferito da César, infatti, sarebbe atteso un colloquio tra Paredes e Juric per fare il punto della situazione e per capire se – ed eventualmente in che modo – il minutaggio dell’argentino potrà aumentare. In tutto questo, però, l’opzione Boca Juniors non è l’unica percorribile per il futuro del regista, che di fatto non ha ancora accettato la proposta del club argentino. Di seguito le parole di César: “Paredes avrà un confronto con Juric per capire quale sarà la sua situazione nei prossimi mesi. Per la prima volta il ritorno al Boca Juniors è vicino; il calciatore, però, sa anche che da gennaio riceverà più offerte. Per ora Paredes non ha ancora risposto all’offerta del Boca”. Staremo a vedere cosa succederà: la telenovela è appena cominciata.