Roma-Inter, doppia assenza e nuovi esami

Domenica torna in campo la Roma che all’Olimpico ospita l’Inter: Juric ha recuperato Dybala. Inzaghi invece ha un doppio problema

Si avvicina Roma-Inter, che è in programma domenica sera allo Stadio Olimpico. Una partita cruciale, contro quella che almeno sulla carta è la rosa migliore del campionato. Ma la Roma non si può permettere, purtroppo, nessun passo falso: quelli sono già arrivati durante i primi match della stagione.

E quindi si devono fare dei punti. In tutti i modi. Anche se ovviamente sarà tutt’altro che semplice. La squadra di Simone Inzaghi è costruita non solo per rivincere in Serie A ma soprattutto per andare il più avanti possibile in Champions League. Una squadra forte, con pochissimi punti deboli, e che dall’infermeria ha recuperato Barella, che da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto dei compagni e che quindi si candida in maniera prepotente ad una maglia da titolare.

Roma-Inter, Inzaghi ha un doppio problema

Ma se Barella ormai è dentro, ci sono delle perplessità sul possibile utilizzo di altri due elementi: Buchanan e Zielinski. Il primo doveva tornare anch’esso a lavorare con il resto del gruppo, ma TuttoSport in edicola questa mattina svela che il canadese, reduce da un’operazione nei primi giorni di luglio, anche nella seduta di ieri ha fatto lavoro a parte.

Per quanto riguarda invece il centrocampista polacco, dopo essere tornato con un problema muscolare dalla sfida con la nazionale, questa mattina sono previsti degli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio che lo mette a serio rischio per la sfida contro Juric. Difficilmente, vista l’abbondanza che Simone Inzaghi ha in quella parte del campo, l’ex Napoli arrivato a Milano a parametro zero verrà rischiato. Certo, tutto si capirà dopo la visita di oggi. Dopo la quale, la società nerazzurra, svelerà l’esito. Intanto il quadro è questo. Con Juric che dal proprio canto, almeno, ha recuperato Dybala, che si è allenato senza problemi nella giornata di ieri.