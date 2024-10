Roma-Inter, infortunio UFFICIALE: l’esito degli esami

Giungono direttamente dal sito ufficiale dell’Inter novità spiacevoli in merito alle condizoni di uno dei protagonisti della corazzata di Inzaghi

Se solitamente un big match ad inizio campionato risulta poco indicativo per definire gli equilibri della lega, Roma-Inter appare come un appuntamento insolitamente fondamentale per iniziare a delineare più chiaramente limiti e qualità dei campioni in carica, ma anche dei giallorossi di Ivan Juric.

La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi è apparsa sensibilmente più vulnerabile dello scorso anno – basti osservare le statistiche che vedono quasi la metà dei gol subiti nell’intera Serie A 2023/24 soltanto nelle prime sette giornate del campionato in corso -, anche e soprattutto a causa dell’opprimente dicotomia che incombe sul tecnico piacentino: concentrarsi sul campionato per confermare la propria egemonia, oppure tentare di conquistare nuovamente le fasi finali della Champions League?

Una cosa è certa… all’Inter occorre una rosa lunga e di livello per competere contemporaneamente in campionato e in coppa e, una recente notizia, potrebbe minare questa necessità.

Altra vittima delle Nazionali: Zielinski out

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’Inter, Piotr Zielinski sarà indisponibile per la gara contro la Roma di Dybala & co., a causa di un fastidio accusato nel corso di un match con la nazionale polacca.

Il comunicato recita: “Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno”. Inzaghi dovrà dunque fare a meno dell’estro e della qualità dell’ex Napoli, il quale aveva conquistato in breve tempo una condizione di leader tecnico dei nerazzurri.