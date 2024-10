Salta la firma: addio Milan, c’è la Juventus

Salta la firma: addio Milan. La Juventus si è già mossa per il giocatore ma non solo. C’è pure l’Inter alla finestra. Il colpaccio è parametro zero

Un attaccante, forte, a parametro zero. Sì, proprio così. Musica per le orecchie dei direttori sportivi che, come sappiamo, sono sempre alla ricerca di elementi che possano fare la differenza magari senza spenderci un sacco di saldi. In questo caso, inoltre, l’innesto potrebbe essere senza spenderci nemmeno un euro.

Lui è uno dei centravanti più chiacchierati al momento: gol a raffica e contratto in scadenza. Insomma, il meglio del meglio. E infatti interessa non solo in Italia, ma anche a diverse squadre europee. E mancano all’appello, ancora, le big della Premier League, che hanno annusato il colpo e sono pronte a capire come imporsi. Insomma, ci sarà da divertirsi per i tifosi che sognano di vederlo con il proprio club. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

David non rinnova, Milan fuori: si sono mosse Juve e Inter

Le informazioni nel merito sono state riportate dal giornalista Mattia Moretto. E riguardano David del Lille: “Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille. Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto, più commissioni, da tenere in considerazione. Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi”. Insomma tutte interessate, come detto.

David, canadese, è esploso nel corso delle ultime due stagioni con la maglia dei francesi. Un calciatore completo, uno di quelli che, come abbiamo detto prima, riesce a fare la differenza. La possibilità di prenderlo a zero ha già fatto drizzare le antenne all’Inter e alla Juventus. Ma si era parlato anche, nei mesi scorsi, di United e Arsenal, quelle squadra del massimo campionato inglese che, prima o poi, arriveranno. E porteranno un sacco di milioni in dote. Sarà difficile per tutte le altre.