Fiato sospeso Roma: lo stop riscrive l’affare

Per i giallorossi sarà una sfida molto difficile, vista la forza della ‘Beneamata’. Tuttavia, prima della sfida contro i nerazzurri, ci sono delle novità importanti di calciomercato per la Roma di Ivan Juric.

Calciomercato Roma, il club giallorosso è sulle tracce di Ola Aina del Nottingham Foret: le ultime

Come riportato da ‘soccer.net’, infatti, la Roma è alla ricerca di un terzino destro, visto l’infortunio di Celik. Tra i nomi accostati al club giallorossi bisogna registrare anche quello di un ex giocatore di Juric, ovvero Ola Aina del Nottingham Forest.

Tuttavia, almeno per il momento, è molto difficile che l’ex Torino cambi squadra già nella prossima sessione invernale di calciomercato. Ola Aina, infatti, sta giocando molto bene con il Nottingham Forest. Il discorso, però, potrebbe cambiare per l’estate prossima, visto che il contratto del giocatore con il club di Premier League scadrà il prossimo 30 giugno. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del giocatore inglese naturalizzato nigeriano.