Ha rifiutato la corte della Juventus: nuova mazzata per Giuntoli

Con la volontà di puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta, la Juventus sta sondando diverse piste sia in attacco che in difesa. La risposta è già arrivata

Dopo aver gettato alle ortiche due punti nella sfida dell’Allianz Stadium, facendosi raggiungere dal Cagliari sul risultato di 1-1, la Juventus sta continuando a preparare la delicata sfida contro la Lazio. La compagine di Thiago Motta vuole immediatamente riprendere la marcia per non perdere terreno e rispondere a Napoli e Inter. Tuttavia, a tenere banco sono anche altre questioni, dentro e fuori dal perimetro di gioco.

Prescindendo per un momento dalla questione riguardante il futuro di Paul Pogba, infatti, Cristiano Giuntoli ormai da giorni sta scandagliando il terreno per capire se – ed eventualmente lungo quale direzione – si materializzeranno i presupposti per cogliere al balzo occasioni interessanti in vista della prossima sessione invernale di calciomercato. Del resto il grave infortunio accorso a Gleison Bremer – che rimarrà fermo ai box per il resto della stagione – impone seri interrogativi. Una volta esternata la volontà di non acquistare un profilo a parametro zero, la ‘Vecchia Signora’ ha cominciato a battere diverse piste. Uno dei profili entrati nella lista dei desideri della Juventus – ad esempio – è quello di Leo Ortiz. Tuttavia, le ultime indiscrezioni che trapelano dal Brasile potrebbero ridimensionare in maniera definitiva le chances di Giuntoli di mettere le mani sul calciatore sudamericano, ma in possesso del passaporto italiano.

Calciomercato Juventus, dal Brasile: Ortiz declina l’ipotesi bianconera

Secondo quanto evidenziato da Bolavip, infatti, Ortiz avrebbe manifestato al Flamengo la sua intenzione di continuare a vestire la maglia dei Rubri Negro, al quale non a caso è legato da un contratto in scadenza nel 2028. Dal canto suo, il club di Rio ha avuto sempre le idee molto chiare, non considerando la cessione di una delle sue colonne portanti se non a una cifra ritenuta congrua.

Il Flamengo, infatti, aveva sì palesato l’intenzione di valutare un’offerta inferiore rispetto al valore della clausola rescissoria di Ortiz (che si attesta sui 30 milioni di euro), a fronte però di una proposta che non fosse inferiore ai 20 milioni più bonus. Soglia comunque ritenuta molto alta dalla Juventus che – almeno a gennaio – non ha previsto questo tipo di esborso. Se alla presa di posizione dei due club si aggiunge anche quella granitica del calciatore, tutte le tessere del puzzle sembrano comporre un mosaico piuttosto definito. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, non dovrebbe essere Ortiz il prossimo innesto della Juventus per puntellare la linea arretrata.