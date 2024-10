Inter, che botta: nuovo infortunio, salta la Roma

Inter, che botta: nuovo infortunio in allenamento per Inzaghi. Il giocatore rischia seriamente di saltare la Roma domenica sera. Le ultime

Botta in allenamento e giocatore ko. Anzi, domani verranno fatti accertamenti per capire se ci potrà essere domenica sera all’Olimpico in vista di Roma-Inter.

Insomma, una tegola per il tecnico, che se ha recuperato almeno un elemento fondamentale nel proprio scacchiere, ne potrebbe perdere un altro che ad un certo punto del match entra sempre in campo. No, questa volta, e pure per fortuna, non parliamo di un giocatore in forza alla squadra di Juric, ma parliamo di un giocatore dell’Inter. Non un titolarissimo, ma uno di quelli che alla fine della stagione piazza almeno 30 presenze, se non qualcosa in più.

Roma-Inter: Asllani a rischio

Se Inzaghi, quindi, ha recuperato Barella – che sarà in campo – e ha perso Zielinski, che invece potrebbe recuperare per il match di Champions League della prossima settimana, potrebbe perdere Asllani, il centrocampista che dà respiro in mezzo al campo a Calhanoglu.

Botta in allenamento per l’albanese e nella giornata di domani si valuteranno le condizioni per capire se potrà partire con la squadra in vista della gara contro la Roma. Asllani, insomma, verrà sottoposto a degli accertamenti, qualora servissero, oppure i medici dello staff nerazzurro capiranno se si può rischiare o meno. Come detto Asllani non è un titolarissimo, ma è uno che gioca sempre: nel secondo tempo nella maggior parte delle partite Inzaghi lo spedisce in campo. Vedremo quindi se ce la farà a recuperare.