La penalizzazione scatta subito, UFFICIALE: cambia la classifica italiana

Il campionato sta per tornare, dopo le partite giocate dall’Italia di Spalletti, ma prima bisogna registrare una penalizzazione per un club storico.

Sotto la luce dei riflettori in queste due settimane, ovviamente, c’è stata l’Italia di Luciano Spalletti. Dopo il pessimo Europeo disputato la scorsa estate in Germania, di fatto, la selezione italiana sta continuando a dare dei segnali positivi. Gli azzurri hanno infatti pareggiato per 2-2 col Belgio (erano sul 2-0, ma l’espulsione di Pellegrini ha cambiato tutto) e vinto contro Israele per 4-1.

Questi risultati dell’Italia di Luciano Spalletti, di fatto, non sono tanto importanti per la Nations League, ma soprattutto per le prossime qualificazioni mondiali. La nostra Nazionale, di fatto, non può assolutamente permettersi di non partecipare al terzo Mondiale consecutivo.

Tuttavia, in attesa del ritorno delle gare dell’Italia, è tempo di pensare al campionato di Serie A. Anche se il calcio italiano è stato sconvolto da una penalizzazione che ha davvero spiazzato tutti.

Serie C, Triestina penalizzata di un punto: ecco perché

Come comunicato dalla stessa ‘FIGC’, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto un punto di penalizzazione alla Triestina, squadra del campionato di Serie C. Il club del presidente Benjamin Lee Rosenzweig ( a cui sono stati inflitti sei mesi di inibizione e 10mila euro di ammenda) è stato punito per delle presunte irregolarità al deposito della garanzia fideiussoria di cui al C.U. 255/A del 14 giugno 2024.

Questo punto di penalizzazione alla Triestina, di fatto, sarà valido già a partire da questa stagione. Ricordiamo che il team friulano è al momento penultimo nel Girone A del campionato di Serie C con soli 5 punti totalizzati con una vittoria e due pareggi.