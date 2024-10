Mourinho non fa sconti, UFFICIALE: rescissione contrattuale

Mourinho non fa sconti, rescissione consensuale e annuncio UFFICIALE: è successo di tutto con il Fenerbahce.

Nelle ultime ore, il mondo Roma è stato toccato da una notizia che riguarda uno dei giocatori più chiacchierati della squadra nel recente passato: Rick Karsdorp. Il terzino destro ha infatti rilasciato una dichiarazione riguardo al suo rapporto con José Mourinho, ammettendo che la presenza del tecnico portoghese ha avuto un impatto profondo sul suo rendimento e sulla sua carriera in giallorosso.

Mourinho, che ha lasciato un segno indelebile nella storia recente della Roma, ha portato la squadra a successi importanti, tra cui la storica vittoria della Conference League, consolidando il suo status di allenatore amato e rispettato dalla tifoseria. Tuttavia, la sua avventura nella capitale è finita prematuramente, tra polemiche e incomprensioni, lasciando aperte molte domande sul futuro della squadra senza di lui.

Rescinde il contratto con il Fenerbahce di Mourinho, UFFICIALE: il comunicato su Kent

Nel frattempo, lo Special One continua la sua carriera e il suo passaggio al Fenerbahce ha avuto ripercussioni immediate, come dimostra il caso di Ryan Kent. Il 27enne inglese, che aveva firmato un contratto quadriennale con il club turco nell’estate del 2023 dopo aver lasciato i Rangers, non è riuscito a lasciare il segno.

Nonostante fosse stato accolto con grandi aspettative, la sua esperienza a Istanbul si è rivelata deludente: in 18 presenze, ha segnato soltanto una rete. Con l’arrivo di Mourinho al Fenerbahce, Kent è stato ulteriormente relegato ai margini della squadra. Dopo aver cercato senza successo un trasferimento durante l’ultima finestra di mercato, il club turco e il giocatore hanno deciso di rescindere il contratto di comune accordo, come confermato in un comunicato ufficiale del Fenerbahce: “Si informa che il contratto con Ryan Kent, uno dei giocatori della Prima Squadra di Calcio Professionistica, è stato risolto di comune accordo. Lo presentiamo al pubblico“.

Ryan Kent era arrivato al Rangers inizialmente in prestito dal Liverpool nell’estate del 2018, e grazie alle sue prestazioni, il club scozzese aveva deciso di acquistarlo definitivamente per 6,5 milioni di sterline l’anno successivo. Durante il suo periodo a Glasgow, Kent ha segnato 33 gol in 218 partite, vincendo il campionato scozzese e la Coppa di Scozia . Non proprio un giocatore qualunque, insomma.