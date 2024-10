Roma, altro ritorno annunciato: i tifosi non vedono l’ora

Roma, altro ritorno annunciato. Mentre si avvicina la grande sfida di domenica sera all’Olimpico contro l’Inter, arriva una gradita novità.

L’imminente fine settimana porterà nuovamente il campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali. Allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma – Inter promette scintille. Ed attesi responsi.

Una sfida che potrebbe essere l’occasione giusta per riportare un po’ di sereno all’interno di un ambiente, come quello giallorosso, che non ha dimenticato la vicenda legata all’esonero di Daniele De Rossi, l’arrivo di un tecnico non ‘graditissimo’ come Ivan Juric con tutto lo sciame di contestazioni e polemiche che ne sono seguite. L’Inter di Simone Inzaghi, campione d’Italia, può dare una scossa adrenalinica alla squadra e a tutto quanto le ruota attorno. Una vittoria contro cotanto avversario potrebbe riportare sorrisi e serenità a Trigoria. Per inseguire un po’ di serenità e di consenso si percorrono, però, le vie più diverse.

E la Roma ha deciso di proseguire lungo un cammino già intrapreso poche settimane fa.

Roma, altro ritorno annunciato: un sorriso per i tifosi

La Roma ha deciso di proseguire a cavalcare l’onda delle nostalgia. Non è passato molto tempo da quando la società capitolina ha deciso di tirare fuori dall’armadio dei ricordi la maglia remake del 1993.

Soltanto ora la Roma ha deciso di aggiungere un prezioso supplemento che fare la gioia dei tifosi giallorossi. Accanto alla maglia remake ecco anche il lancio della giacca remake, anch’essa tirata fuori dalla scrigno magico datato 1993. La data di uscita di questa nuova chicca che unisce lo stile all’effetto nostalgia è prevista per il prossimo mese di novembre. La realizzazione è affidata, ovviamente, allo sponsor tecnico della Roma, l’Adidas. La giacca remake Adidas Roma 2024-1993 richiama perfettamente il disegno ed i colori originali, con un colore blu navy dominante e maniche ‘colorate’ di rosso e arancione. Inoltre, in bella mostra, il logo Adidas sulla parte destra ed AS Roma ed il nome dello sponsor ‘storico’ Barilla collocati sul fronte opposto.