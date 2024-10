Svincolo e addio UFFICIALE: i tifosi della Roma invadono i social

Nell’ultima ora è giunta una conferma ufficiale in merito ad un addio che sta generando una poderosa risposta del popolo giallorosso sui social

In seguito all’altisonante mercato compiuto da Florent Ghisolfi nel corso della sua prima sessione da direttore tecnico dell’AS Roma, la tifoseria capitolina sembrava essersi illusa che i risultati e le soddisfazioni ricevuti nel corso del terzo millennio potessero ripresentarsi a Trigoria, dove l’odore di zona Champions e la sensazione di essere competitivi nelle zone più calde della classifica manca ormai da svariati anni.

Ora, ad una manciata di settimane dall’inizio della stagione, il popolo giallorosso sembrerebbe essere tornato bruscamente con i piedi per terra e, difatti, i social si sono riempiti di critiche all’operato della società, alle scelte di mercato e ai singoli calciatori. Basti pensare alla cocente delusione scaturita dall’affare Soulé, il quale era giunto nella città eterna sospinto da un vento di entusiasmo e, ora, sembra pervaso da un costante sentimento di paura quando in campo.

In molti continuano a rimpiangere il recente passato giallorosso, quando la Roma raggiungeva semifinali di Champions e il terzo posto appariva come un traguardo scontato. Nelle scorse ore è stato ufficializzato un addio doloroso per il popolo giallorosso, che si è riversato sui social per manifestare la propria gratitudine ad un veterano giallorosso.

Strootman saluta il calcio: la risposta dei tifosi e dei colleghi

La carriera da calciatore di movimento di Kevin Strootman si è conclusa con un post su Instagram comparso sul suo profilo ufficiale, dove il centrocampista classe 1990 ha confermato le voci degli ultimi giorni sul suo ritiro da svincolato.

Militato tra le fila giallorosse per ben cinque anni, il talento olandese ha attraversato varie fasi della propria carriera a Trigoria, dove divenne un idolo a causa di un carisma e delle doti sia umane che calcistiche difficilmente dimenticabili dal popolo giallorosso. Nella sezione commenti, difatti, stanno comparendo decine e decine di messaggi da tifosi ed ex colleghi.