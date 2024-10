Dalla Juve alla capitale: Conte fatto fuori

Per Juve e Napoli, in attesa dell’inizio dell’ottavo turno di campionato, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti di calciomercato.

Dopo due settimane di sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie A sta finalmente per tornare. I primi due match dell’ottavo turno inizieranno tra un’ora e sono Genoa-Bologna e Como-Parma. Ma l’attenzione di oggi, al netto di Milan-Udinese, è tutta la sfida di questa sera al’Allianz Stadium tra la Juve di Thiago Motta e la Lazio di Marco Baroni.

Questa partita, di fatto, è il primo big match di questo ottavo turno di campionato, visto che Roma-Inter si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico. Dopo il pari rimediato in casa prima della sosta contro il Cagliari di Davide Nicola, dunque, la Juve ha di fronte a sé un ostacolo davvero duro da superare.

Tuttavia, nonostante la forza della Lazio, la Juve di Thiago Motta deve cercare di non perdere ulteriore terreno dal Napoli capolista, il quale ora dista quattro punti. Tuttavia, in attesa di questo match così importante, sia per la’ Vecchia Signora’ che per il club partenopeo ci sono degli aggiornamenti di calciomercato.

Calciomercato, Juve e Napoli beffate: West Ham forte su Chilwell del Chelsea

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, infatti, il West Ham sta cercando di prendere Ben Chilwell dal Chelsea. Il laterale inglese, di fatto, nei giorni scorsi era stato accostato sia alla Juve di Thiago Motta che al Napoli di Antonio Conte.

Ma in queste ultime ore, dunque, la pista più calda sembra essere proprio quella che porta al West Ham. Gli ‘Hammers’, di fatto, potrebbero prendere Chilwell (finito ai margini del Chelsea di Enzo Maresca) con un prestito di 18 mesi.