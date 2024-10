Dall’Inter alla Roma: telefonata ufficiale

Dall’Inter alla Roma: la rivelazione in un’intervista rilasciata questa mattina. La telefonata è stata fatta in maniera ufficiale. Ecco quello che è successo

Domani sera c’è Roma-Inter: Juric contro Inzaghi, due allenatori che si conoscono bene, che si stimano. Ma, domani, il tecnico croato sa benissimo che non ha possibilità di manovra: deve solo vincere per rimanere agganciato al treno delle grandi che davanti corre spedito, soprattutto vedendo la velocità del Napoli di Conte capolista.

Ma oltre al calcio, quello giocato, quello che interessa, si parla molto in queste settimane di quelle che dovranno essere le scelte della Roma in merito alla nomina del nuovo CEO: ieri è spuntato fuori il nome di Antonello, attuale dirigente dell’Inter. Ma rimangono in corsa anche Fenucci e Carnevali. Insomma, sulla lista un po’ di nomi ci sono. E, un nuovo dirigente, un po’ di tempo fa, la Roma lo avrebbe potuto prendere dall’Inter. Questa mattina, intervistato da Il Messaggero, Marco Branca ex direttore sportivo appunto dei nerazzurri non solo ha parlato di De Rossi e della Roma, ma anche di quella telefonata ricevuta.

Dall’Inter alla Roma, la rivelazione di Branca

A specifica domanda se fosse mai stato vicino alla Roma, Branca ha risposto in questo modo: “Sì, un paio di volte. In un caso nell’epoca Pallotta, quando c’era Baldini direttore generale, mi arrivò una telefonata ufficiale. Poi le cose non si concretizzarono” ha rivelato.

“Son attente all’aspetto economico – ha detto sulla proprietà americana – non condivido, però, la poca voglia nel voler conoscere la nostra storia e il nostro modo di pensare”. Un passaggio ovviamente su Ghisolfi: “Ci vuole tempo per comprendere equilibrio e relazioni” e infine sulla questione De Rossi, esonerato: “Un allenatore non può fare tutto da solo, ha bisogno di un ds per la gestione dei problemi e questo porta almeno dieci punti. Se non c’è confidenza tra tecnico e ds e a Roma non c’è stato neppure il tempo per svilupparla devi avere una squadra forte”.