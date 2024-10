La Juve avvisa la Roma: la clausola è praticamente un regalo | ASRL

Ancora una volta Juventus e Roma sono destinate ad incrociare i propri destini in sede di calciomercato

Attese nell’ottava giornata di campionato dai big match contro l’Inter e contro la Lazio, Roma e Juventus stanno già setacciando in lungo e largo l’Europa alla ricerca di profili interessanti in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Nonostante una sessione estiva di mercato da assolute protagoniste, sono diverse, infatti, le lacune ancora da colmare in vista di gennaio o della prossima estate. Come spesso accade, però, la rassegna invernale è dedicata soprattutto alla ricerca di occasioni interessanti e a basso costo.

In casa bianconera, ad esempio, una delle priorità sarà quella di reperire un sostituto del lungo degente Bremer in prestito, senza tralasciare la necessità di regalare a Thiago Motta un vice di Dusan Vlahovic più affidabile rispetto ad Arek Milik, ancora ai box per infortuni. In casa giallorossa, invece, Florent Ghisolfi dirotterà le sue attenzioni sulla caccia ad un esterno destro e ad un vice di Artem Dovbyk. Tra l’inverno e l’estate del 2025, tuttavia, le due dirigenze studieranno diversi profili anche in altri ruoli per non farsi cogliere impreparate.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus con la clausola

Molto vigile sul mercato dei calciatori francesi, Ghisolfi sta monitorando con estremo interesse uno dei migliori giocatori in questo avvio di Bundesliga. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, nei radar giallorossi è finito anche il nome di Enzo Millot. Autore di cinque gol e due assist in nove presenze stagionali, il 22enne francese sa giostrare sia da mezzala d’inserimento, sia sulla line dei trequartisti e piace a diversi club di Premier League, Crystal Palace incluso.

Su di lui ha posato gli occhi anche Cristiano Giuntoli che, al pari del club capitolino, è particolarmente attratto dalla clausola rescissoria da circa 18 milioni di euro presente sul contratto del calciatore a partire dalla prossima estate. Se l’ex Monaco dovesse confermare questo rendimento nel corso di tutta la stagione, la cifra citata sopra potrebbe rivelarsi davvero un affare.