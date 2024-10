Nuovo striscione a Trigoria: non solo i Friedkin nel mirino. Nella notte altra protesta contro la società ma non solo. Clima caldo

Niente pace per la Roma. Niente pace né per i Friedkin e nemmeno per i giocatori. Ennesimo striscione contro la squadra apparso questa notte nella Capitale. La protesta continua da quando è stato esonerato De Rossi e continuerà anche nelle prossime ore.

Già domani la Curva Sud, come anticipato, sarà in silenzio per i primi 15′ del match: un comunicato nei giorni scorsi ha infatti anticipato l’ennesima protesta contro i Friedkin. Gli stessi americani, questa mattina, sono stati definiti dei “cialtroni” da Walter Sabatini, in un’intervista che l’ex dirigente giallorosso ha rilasciato al Corriere della Sera. Momento quindi delicato. Ma andiamo a leggere insieme il testo dell’ennesimo attacco.

Protesta contro la Roma, anche la squadra nel mirino

“Siete solo un oltraggio alla nostra passione. Squadra e società senza onore“. Uno striscione apparso nella notte a Trigoria, quindi visibile a tutti i giocatori che questa mattina si sono ritrovati al centro sportivo per l’ultima seduta odierna prima della gara contro l’Inter di domani. Insomma, non c’è pace, e non c’è possibilità, per il momento, che questa protesta possa rientrare.

🚨Continua la protesta prima della gara in casa all’ Olimpico #Roma #Inter pic.twitter.com/jZRZXuyayt — 7ette de Coppe (La Fuente) (@7ettedecoppe) October 19, 2024

E tutto questo ovviamente alza il livello della tensione in vista del match di domani sera contro i nerazzurri in programma all’Olimpico. Juric dovrà cercare di ritrovare le contromisure adatte contro una delle formazioni più forti di questo campionato. Lavorare però con questo clima, non semplice da gestire, non aiuta nessuno. Ma ormai la strada sembra essere questa, e la sensazione è che non saranno magari i risultati, anche importanti, a cambiarla. Il popolo giallorosso ce l’ha con la proprietà, abbiamo capito, per delle scelte che non sono piaciute. Ma ci va di mezzo anche la squadra. E non è un bene.