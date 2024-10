Rottura coi Friedkin e addio: la Juve esulta

Rottura con i Friedkin e addio: le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra indicano una sola strada. E la Juve esulta in maniera clamorosa

Probabilmente in estate la Roma non si aspettava di trovarsi come coppia di attaccanti Dovbyk e Shomurodov. Sì, il primo ovviamente è un centravanti di spessore, capocannoniere della Liga l’anno scorso; l’uzbeko, invece, dopo un primo anno così ha girato in Italia in prestito. E tutti si aspettavano potesse partire nel corso dell’estate.

Non è stato così: Shomurodov è rimasto dentro la Roma e adesso è il vice dell’ucraino. Che fortunatamente si è ripreso dai problemi fisici che hanno messo un poco paura, quindi sarà lui il titolare domani sera contro l’Inter. Altrimenti, Juric, avrebbe anche potuto dare spazio all’attaccante di scorta.

Il futuro di Calvert-Lewin è da scrivere

Certo, la Roma probabilmente un centravanti a gennaio lo potrebbe prendere. E siccome i Friedkin ormai hanno acquisito l’Everton – manca l’ok della Premier League ma non ci saranno problemi, sono convinti al The Athletic – si sta parlando di Beto e di Calvert-Lewin. Il primo conosce il campionato italiano, essendo passato dall’Udinese, il secondo ha un contratto in scadenza e quindi potrebbe partire anche nei prossimi mesi.

A spiegare la situazione attorno al secondo (che ricordiamo è stato accostato anche alla Juventus), ci hanno pensato sempre dal The Athletic: “L’Everton è ancora desideroso di tenere Calvert-Lewin a nuove condizioni. Ho la sensazione che lui stia tenendo aperte delle opzioni sia a gennaio, quando potrebbe firmare un pre-contratto con un altro club, sia in estate quando sarà libero”. “Un trasferimento al Newcastle è saltato durante l’estate e altri, come il Manchester United, hanno mostrato interesse. Al momento non c’è molto altro, ma avrà ancora più mercato qualora non rinnovasse con l’Everton”. Insomma, la situazione attorno al centravanti inglese al momento è questa. Un futuro tutto da decidere.