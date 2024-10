Pisilli al posto di Barella: la Roma adesso trema

La clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Niccolò Pisilli stravolge le carte in tavola: è finito in cima alla lista dei desideri. Ecco cosa sta succedendo

In punta di piedi si sta ritagliando un ruolo sempre più da protagonista, così come i grandi calciatori sanno fare. Con la mentalità di un veterano, a Niccolò Pisilli sono bastate poche apparizioni ufficiali per lasciare il segno e meritarsi la convocazione di Luciano Spalletti per le gare di Nations League.

Il gioiello della Roma – in odore di rinnovo con i giallorossi – non vuole smettere di stupire. Con il vento in poppa per gli ottimi segnali lanciati quando è stato chiamato in causa, il classe ‘2004 comincia ad essere al centro di importanti indiscrezioni di mercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che le sue prestazioni hanno subito calamitato le attenzioni di diversi addetti ai lavori, che hanno cominciato a sondare il terreno per capire eventuali margini di manovra. Almeno questa è l’ultima indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra e riferita più nello specifico da TBR Football, secondo cui per Pisilli potrebbero materializzarsi i presupposti per una vera e propria sfida tra i club di Premier League.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Liverpool sulle tracce di Pisilli

A mettere gli occhi sul giovane centrocampista della Roma, infatti, sarebbe stato il Liverpool di Arne Slot. Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare il proprio reparto di centrocampo, i Reds avevano già effettuato dei sondaggi per un centrocampista italiano: ci stiamo riferendo a Barella, per il quale l’Inter chiede però almeno 80 milioni di euro.

Pisilli – però – è considerato dal club inglese molto più di una semplice alternativa a Barella. Il gioiellino giallorosso avrebbe infatti acceso l’entusiasmo di Slot, che ne apprezzerebbe molto le caratteristiche di gioco. Ma c’è più. Oltre al Liverpool, anche Tottenham, Chelsea e Bournemouth avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi per avere un quadro completo dei reali margini di manovra. Dal canto suo, Pisilli ha in testa solo ed esclusivamente la Roma. Prova ne sia i contatti che procedono sempre più spediti per il rinnovo del contratto, che dovrebbero portare alla fumata bianca in tempi relativamente brevi. Premier League avvisata.