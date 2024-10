Probabili formazioni Roma-Inter: sorpresa Juric

Ecco le possibili formazioni della sfida di domenica prossima tra la Roma di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi.

Dopo la sosta per lasciare la scena agli impegni delle varie nazionali, di fatto, da quest’oggi tornerà il campionato di Serie A. La prima partita dell’ottavo turno sarà giocata tra il Genoa ed il Bologna, mentre la gara di spicco di questo sabato è sicuramente Juve- Lazio di questa sera.

L’altro big match di questo turno, invece, ci sarà domani sera. La Roma di Ivan Juric, infatti, ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica in un match che può dire davvero molto per il prosieguo del suo campionato. Dopo il pari rimediato contro il Monza di Nesta, di fatto, i giallorossi sono scivolati al nono posto in classifica.

La Roma, visti i tre punti di distacco dalla Lazio di Marco Baroni quarta, deve assolutamente fare punti contro l’Inter, anche se sarà molto difficile farlo. Proprio per questo match, di fatto, Ivan Juric potrebbe sorprendere davvero tutti.

Roma-Inter, Juric potrebbe schierare la difesa a quattro: ecco tutti i dettagli

Il tecnico croato, a differenza di quanto trapelato in un primo momento, potrebbe infatti schierare la sua Roma con una difesa a quattro. Con Celik ed Angelino a formare la difesa a quattro con Mancini e Ndicka. Il centrocampo, invece, sarà formato dalla coppia Cristante e Kone.

Mentre in attacco i vari Dybala, Pellegrini e Zalewski saranno dietro ad Artem Dovbyk. L’Inter guidata da Simone Inzaghi , invece, dovrebbe giocare con il classico 3-5-2. I nerazzurri, dunque, dovrebbero giocare con l’undici titolare tipo. Ecco le possibile scelte dei due allenatori:

ROMA (4-2-3-1, probabile formazione): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Koné; Paulo Dybala, Pellegrini, Zalewski; Artem Dovbyk

Inter (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez e Marcus Thuram.