Salta Roma-Inter, UFFICIALE: nuovo infortunio

Una notizia dell’ultimo minuto conferma un’assenza potenzialmente di rilievo nel big match tra la Roma di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi

La sfida tra Roma e Inter programmata allo Stadio Olimpico per domani alle 20:45, insieme a quella tra Juventus e Lazio che andrà in scena all’Allianz Stadium, è senza dubbio alcuno il match più affascinante dell’ottava giornata di Serie A, anche e soprattutto a causa delle controverse situazioni che caratterizzano da una parte un Ivan Juric in costante lotta con il baratro dell’esonero e, dall’altra, un Simone Inzaghi tormentato dal timore di deludere sia in campionato che in Champions nel tentativo di eccellere in entrambi.

L’esito di questo affascinante confronto, difatti, potrebbe rivelare tanto di quanto sino ad oggi pareva celato a tifosi e appassionati della massima lega italiana, i quali stanno ancora tentando di individuare dei riferimenti più chiari per compiere dei pronostici credibili sull’andamento del campionato.

Mentre la Roma sembrerebbe aver recuperato gran parte dei propri gioielli più preziosi (all’appello manca soltanto Alexis Saelemaekers, il quale dovrà attendere il momento in cui le famiglie italiane inizieranno ad addobbare le proprie case per tornare ad odorare il profumo del rettangolo verde), nell’ultima ora vi è stato un aggiornamento nefasto per Simone Inzaghi, il quale dovrà fare a meno di un proprio calciatore nella trasferta romana.

Infortunio per Inzaghi: Asslani resta a Milano

La pedina persa dal tecnico piacentino risponde al nome di Kristjan Asllani, il quale dovrà necessariamente restare a Milano a causa di trauma contusivo rimediato al ginocchio.

Inzaghi perde così un altro potenziale sostituto del luccicante centrocampo formato da Davide Frattesi, Hakan Çalhanoğlu e Nicoló Barella, al quale non potrà prendere parte neanche Piotr Zieliński.