′Giallo′ prima di Roma-Inter: Juric ha già avvisato i suoi giocatori

Giallo prima di Roma-Inter: Juric lo avrà già fatto sapere ai suoi giocatori. Ecco il dato che mette a rischio il match di questa sera

Poche ore a Roma-Inter. Poche ore ad un match importantissimo per la formazione giallorossa che in qualche modo deve fare punti. Speriamo tutti che possano essere tre.

Certo, di fronte ci sono i campioni d’Italia di Simone Inzaghi e il tecnico sa benissimo di avere una delle rose più forti del campionato se non la più forte. Ma il tempo dei calcoli è finito, per rimanere agganciati al treno Champions League, che è il vero obiettivo stagionale della formazione capitolina, non sono più ammessi passi falsi. Quelle davanti spingono e lo fanno anche al massimo, quindi il rischio di perdere terreno è alto. Per fortuna lì davanti ci saranno sia Dovbyk che Dybala, entrambi recuperati ed entrambi al cento per cento, così come confermato ieri dal tecnico.

Giallo prima di Roma-Inter, ecco le statistiche di Massa

A fischiare, questa sera, sarà Massa della sezione di Imperia, che ha una statistica particolare – così come riportato da vocegiallorossa.it – proprio contro i giallorossi. Una statistica che un po’ fa tremare. E andiamo a vedere di che numeri parliamo.