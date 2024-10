Comunicato UFFICIALE: big match rinviato a data da destinarsi

A causa delle condizioni climatiche avverse, il sindaco ha firmato l’ordinanza che di fatto causa anche il rinvio dell’incontro. Le ultimissime

Non sono poche le zone d’Italia colpite in queste ore dal maltempo. Nubifragi o violenti acquazzoni stanno infatti causando numerosi problemi, provocando talvolta veri e propri dissesti. A prendersi le luci dei riflettori, purtroppo, sono le regioni del centro e del Nord Italia, ma piogge e maltempo sono ormai sparsi per tutto lo ‘stivale’. Come sempre avviene in questo genere di circostanze, lo sport può solo ‘inginocchiarsi’ al cospetto di questi eventi.

Ne sa qualcosa la stessa Bologna, che ormai da settimane è costretta a combattere con condizioni climatiche che definire avverse sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. L’ultima conseguenza del maltempo ha ‘colpito’ anche il mondo del basket. Il sindaco di Casalecchio di Reno, infatti, ha firmato un’ordinanza di chiusura dell’Unipol Arena. Ragion per cui, il match di basket tra la Virtus Bologna e la Bertram Tortona – inizialmente in programma oggi alle 18.15 – è stata rinviata a data da destinarsi.

Salvo ulteriori novità, dunque, il programma della quarta giornata del campionato di basket prevede oggi cinque partite. Ad aprire le danza sarà la sfida tra la Germani Brescia di Poeta, che tra le mura amiche se la dovrà vedere con la Dinamo Sassari. A Scafati, invece, l’Olimpia Milano di coach Messina vuole lasciarsi alle spalle il tonfo in Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas, strappando due punti che sarebbero molto preziosi per il proprio cammino. Da non trascurare poi l’impegno di Venezia, che sarà ospite di Pistoia, prima di Treviso-Trento e Trieste-Reggio Emilia che contribuiranno a chiudere il quadro.