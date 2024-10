Juric a rischio esonero: post Roma-Inter infuocato

Pur creando qualche occasione pericolosa dalle parti di Sommer, la Roma perde il big match dell’Olimpico contro l’Inter. Adesso la panchina di Juric è a rischio

Ci si attendeva un moto d’orgoglio per provare finalmente a spiccare il volo ed imprimere la sterzata decisiva ad una stagione nata sotto auspici non proprio invitanti. Pur lanciando qualche segnale, la Roma è stata però costretto ad inchinarsi nuovamente. Capitalizzando una ripartenza fulminea di Lautaro Martinez, l’Inter ha scoccato il dardo che ha consentito ai nerazzurri di espugnare l’Olimpico, infliggendo il primo stop in campionato alla Roma targata Juric.

Proprio il futuro del tecnico giallorosso come allenatore della Roma ora è sempre più a rischio. A riferirlo è l’edizione online del ‘Corriere della Sera’ nella sua home page. Del resto non è la prima volta che la panchina di Juric traballa pericolosamente. Era già successo dopo il tonfo in Europa League. Il silenzio dei Friedkin e una situazione dirigenziale continuamente in divenire potrebbero fare il resto. La Roma non sembra essere guarita dai mali che si sta trascinando dietro da inizio stagione e non è escluso a priori che si possano creare le premesse per un nuovo, clamoroso ribaltone in panchina. Il tempo dei “se” e dei “ma” è finito: la sensazione è che la prossima settimana ha tutta l’aria di potersi configurare come quella decisiva per il futuro di Juric. Staremo a vedere se si materializzeranno i presupposti per un clamoroso ribaltone.