Un anno di stop: UFFICIALE, salta la partita con la Roma

Un anno di stop, UFFICIALE: l’infortunio è assai più grave del previsto e salta anche la sfida contro la Roma. Ecco come andrà avanti il recupero

Non ci sarà sicuramente contro la Roma. E non ci sarà quasi sicuramente per tutto il 2024. Niente, non riesce a recuperare del tutto dall’infortunio al ginocchio subito ormai un anno fa. E in comune accordo con il club ha deciso di prendere una decisione importante.

Lo scorso anno il difensore era alle dipendenze di Ivan Juric al Torino. Poi lo stop forzato per la rottura del legamento crociato e l’inizio di un calvario importante, difficile, che non vede la luce. Ogni volta che va a forzare in allenamento non va tutto come si spera. E allora ecco l’annuncio ufficiale di Vanoli, dato ieri, in conferenza stampa: “Insieme alla società abbiamo deciso di fargli proseguire la rieducazione a Londra, in modo che sia vicino al professor Williams nel caso in cui ci fossero dei problemi” ha confermato il tecnico del Torino parlando di Schuurs.

Un anno di stop per Schuurs: va in Inghilterra a curarsi

E questa mattina nel dettaglio ci entra TuttoSport: la settimana prossima il giocatore volerà in Inghilterra e al di là della Manica continuerà il proprio programma di riabilitazione.

Difficile, anzi quasi oseremmo dire impossibile dopo i fatti degli ultimi mesi, indicare quale potrebbe tornare in campo. Di certo c’è una cosa, sottolineata ancora dal quotidiano torinese: il fatto che voli in Inghilterra è un segnale sicuramente negativo. L’anno solare, quindi tutto il 2024, praticamente si dovrebbe essere già chiuso. Schuurs, con quasi probabilità, sarà a disposizione di Vanoli nel girone di ritorno ma non si sa effettivamente quando realmente potrà scendere in campo. Una situazione particolare, difficile, e in questo caso non si può fare altro che augurare al giocatore una guarigione veloce e di superare questo momento assai difficile per la sua vita, non solo professionale.