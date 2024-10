Vlahovic dice addio alla Juventus: la nuova squadra sorprende tutti

Vlahovic dice addio alla Juventus, firma e nuova avventura a sorpresa: arriva la bomba di calciomercato che spiazza tutti.

La Juventus ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, confermando il suo ottimo momento in campionato sotto la guida di Thiago Motta. Uno dei protagonisti di questa stagione è indubbiamente Dusan Vlahovic, ieri non a segno ma in questa stagione in grado di brillare soprattutto nei momenti più delicati dei bianconeri, come a Genova e, ancor di più con il Lipisa in Champions League.

Al netto di un inizio di stagione non sempre convincente, che più volte aveva portato Thiago Motta a ‘punzecchiarlo’ con qualche uscita anticipata dal terreno di gioco, il serbo resta uno dei giocatori più importanti della Serie A e della Vecchia Signora, dove parrebbe aver trovato la sua dimensione ideale, mettendo in mostra non solo le sue doti realizzative, ma anche una crescente maturità tattica.

Sorpresa Vlahovic per l’addio alla Juventus: c’è il Barcellona

Età giovane, grandi margini di miglioramento e uno status già di top player, non casualmente, lo portano ad essere molto discusso anche sul fronte del mercato. In particolar modo, sul suo conto arriva una sorpresa dalla Spagna, come riferiscono le penne de El Nacional.

Il Barcellona, infatti, ha individuato proprio in Vlahovic il possibile erede di Robert Lewandowski. Hansi Flick, attuale tecnico del Barça, ha espresso un chiaro interesse per l’attaccante serbo. Nonostante i nomi di Haaland e Jonathan David siano stati spesso associati al club blaugrana, Flick sembra aver individuato in Vlahovic l’uomo ideale per guidare l’attacco del futuro.

Ritenuto perfetto per il sistema di gioco del Barça grazie alla sua capacità di combinare forza fisica e tecnica, Vlahovic vanta altresì una versatilità che gli permetterebbe di integrarsi perfettamente con i talenti sulle fasce dei blaugrana. Tuttavia, la trattativa non si prospetta semplice: il Barcellona dovrà fare i conti con le difficoltà economiche, ma Flick ha chiaramente indicato il serbo come il suo favorito.