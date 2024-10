Voti Roma-Inter 0-1, fioccano le insufficienze: bufera giallorossa, c’è un 3

Da pochi istanti si è chiusa la sfida dell’Olimpico tra Roma ed Inter, che ha premiato i nerazzurri, vittoriosi grazie alla rete di Lautaro Martinez

Grazie alla rete griffata da Lautaro Martinez, l’Inter espugna l’Olimpico e conquista tre punti molto importanti. Pur provando a trovare il bandolo della matassa, la Roma ha pagato le tante sbavature che hanno sporcato la prestazione di tanti suoi interpreti.

Nell’azione che ha portato al gol subito il festival degli errori della Roma è talmente evidente da arrivare al limite del grottesco. Una manciata di secondi prima Zalewski non affonda il colpo quando avrebbe potuto e dovuto far male alla difesa nerazzurra. Si accontenta del corner, da cui poi nasce l’azione propiziata da un altro errore dell’esterno polacco, che si addormenta con il pallone tra i piedi e permette a Frattesi di distendersi in attacco. Nel complesso Zalewski è sembrato assolutamente un pesce fuor d’acqua, quasi mai propositivo.

Negativa anche la prova di Bryan Cristante, che oltre ad aver rischiato in occasione dell’intervento su Thuram nella prima frazione di gioco, non ha quasi mai dato la sensazione di poter velocizzare la manovra. A differenza di Paulo Dybala, caparbio anche in fase di non possesso oltre che creativo dalla cintola in su. Dopo un primo tempo impreziosito da qualche spunto degno di nota in fase di non possesso, Pellegrini ha poi fatto fatica a trovare con continuità le sue giocate. Molto positiva invece la prestazione di Svilar, provvidenziale in almeno tre interventi decisivi. Attento e concentrato anche Evan Ndicka, un vero e proprio fattore anche quando la difesa ha avuto un approccio più aggressivo.

Roma (3-4-2-1): Svilar 7; Mancini 6, Ndicka 6,5, Angeliño 6 (79′ Hermoso 6); Celik 5, Koné 6 (53′ Pisilli 6), Cristante 4 (79′ Le Fée 6), Zalewski 3 (72′ Baldanzi 6); Dybala 6,5 (79′ Soulé 5.5), Pellegrini 6; Dovbyk 6. All. Juric 5