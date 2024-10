Mancini torna in Serie A: esonero e destinazione choc

Il CT Campione d’Europa con l’Italia nel 2021 è ad un passo dal licenziamento: arrivano le prime lusinghe dalla Serie A

Eliminato agli ottavi di finale della Coppa d’Asia nello scorso gennaio, a pochi mesi dalla ricchissima assunzione del suo ruolo da tecnico della nazionale saudita. Protagonista di un cammino a dir poco incerto nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026, con l’Arabia Saudita capace di raccogliere solo 5 punti nelle prime 4 gare del Gruppo C.

Può definirsi tranquillamente disastrosa l’avventura di Roberto Mancini alla guida della rappresentativa asiatica. Presentato in pompa magna nell’agosto del 2023, accompagnato da speranze di successo ben riposte dall’ottimo lavoro svolto con l’Italia – sul quale pesa però come un macigno la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 – l’ex bandiera della Sampdoria aveva firmato un milionario contratto fino al 2027.

“È ora di fare la storia anche qui“, le prime parole del tecnico di Jesi nella sfarzosa conferenza stampa organizzata appositamente per il suo arrivo. Mai proclama fu più smentito dai fatti.

Mancini, addio Arabia: Roma e Milan alla finestra

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Federazione saudita avrebbe già preso la sua decisione. Il pareggio per 0-0 contro il Bahrein e la sconfitta contro il Giappone (0-2) nelle ultime due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 sono state una vera mazzata per le ambizioni dell’Arabia. Sarebbe già in atto una discussione tra il tecnico e i vertici federali per una risoluzione del contratto che prevederà certamente un’ottima buonuscita economica per il ‘Mancio’.

La notizia ha destato l’attenzione di due top club italiani che, per motivi diversi, vedono la posizione dei rispettivi allenatori in bilico. Paulo Fonseca, nonostante la vittoria ottenuta con le unghie e coi denti – ed in inferiorità numerica – contro l’Udinese nell’ultima giornata di campionato, è costantemente a rischio. Il caso Leao e le periodiche ribellioni di qualche senatore potrebbero facilmente far deflagrare la situazione.

Nemmeno a dirlo, anche Ivan Juric è sulla graticola. La sconfitta interna con l’Inter, accompagnata dalle critiche per delle sostituzioni discutibili e per un cammino che si sta facendo via via più complicato, potrebbero portare i Friedkin a decidere per un altro esonero. Mancini sarebbe un profilo gradito alla dirigenza americana: resta da capire l’eventuale arrivo dell’allenatore di Jesi incontri il favore di una piazza che non ha ancora dimenticato i suoi trascorsi laziali…