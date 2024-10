Quarto affare con Monchi: la Juve vende il big

Calciomercato Juventus, quarto affare con Monchi: dopo le tre operazioni estive ecco che si profila un altro colpo. La situazione

Sicuramente è uno dei pezzi pregiati della Juventus. Anche perché i bianconeri lo hanno strappato a una delle big d’Europa che di solito, con i giovani ci vedono lungo e non ha nessuna paura a lanciarli. Ma diciamo che quanto successo un paio di anni fa ha fatto capire, pure, che i bianconeri quando si muovono ci vedono bene.

In poco tempo è diventato un elemento fondamentale nello scacchiere dei bianconeri, in pianta stabile in prima squadra. E non solo questo, gli è stata data una responsabilità enorme, una di quelle che solamente pochissimi possono avere. Un significato ce l’avrà, anzi, i significati sono due: il primo è che è un giovane che ha già abbastanza le spalle larghe; il secondo è che la Juve ci crede, eccome, in quello che potrebbe dare per il futuro. Tutto questo ovviamente lascia presagire ad un matrimonio duraturo, uno di quelli che possono portare soddisfazioni enormi nel corso degli anni. Ma si deve fare sempre attenzione soprattutto quando arriva una squadra con molti soldi e un certo fascino.

Calciomercato Juventus, Yildiz nel mirino

C’è da dire, però, che l’Aston Villa non è che crei tutto questo fascino, con sincerità. Ma sicuramente ha i soldi e ha un direttore sportivo, Monchi, che nonostante quella che è stata la sua esperienza non da ricordare nella Roma, è uno che il suo lavoro lo sa fare.

E secondo le informazioni che sono state riportate dal portale spagnolo fichajes.net, l’Aston Villa avrebbe messo nel mirino l’attuale numero 10 della Juventus, quell’Yildiz che ha da poco rinnovato il proprio contratto e che indossa la maglia più pesante dei bianconeri, quella di Del Piero e di Platini. Il turco ha iniziato bene la stagione, incantando in alcune occasioni e si vede, nettamente, che ha molti margini di miglioramento. Nell’indiscrezione che arriva dalla Spagna non si parla né di cifre né di assalti programmati, ma di un interesse concreto che potrebbe sfociare in qualcosa di diverso nello spazio di breve tempo. E la Juve deve stare attenta. I rapporti infine tra i due club come sappiamo sono ottimi, nell’estate appena passata sono state tre le operazioni.