Vlahovic al posto di Thuram: Inter-Juventus è già bollente

Con l’intento di puntellare il proprio parco attaccanti, proseguono le grandi manovre che coinvolgono anche Dusan Vlahovic e Marcus Thuram

Sebbene non sia riuscito a centrare il bersaglio grosso contro la Lazio, Dusan Vlahovic si è reso protagonista di una buona prestazione contro i biancocelesti. Oltre a propiziare l’espulsione di Romagnoli con il suggerimento in verticale per Kalulu, l’attaccante serbo è l’autore della sponda che ha poi consentito a Cabal di mettere il traversone dal quale è scaturito l’autogol di Gila. Molto più nel vivo della manovra, il numero 9 della Juventus ha risposto alle critiche che – nonostante i cinque gol nelle partite contro Genoa, Lipsia e Cagliari – gli erano piovute addosso dopo l’errore contro i sardi.

Ad ogni modo, a tenere con il fiato sospeso la ‘Vecchia Signora’, continua ad essere la situazione rinnovo. Ricordiamo, infatti, come Vlahovic sia legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2026 per il quale – almeno allo stato attuale della situazione – non è stato trovato l’accordo per il prolungamento. La volontà di Giuntoli e dell’area tecnica bianconera è chiara: il football director della Juventus intende infatti evitare un nuovo caso Chiesa, trovando la quadra in tempi relativamente brevi. Il nodo cruciale, però, è rappresentato più che dalla durata, dalle cifre con le quali sarà articolato il nuovo contratto. La Juve non vorrebbe sforare il tetto dei 9-10 milioni annui; il serbo, pur esternando il desiderio di continuare la sua esperienza all’ombra della Mole, al momento nicchia.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal non molla Vlahovic: maxi intreccio con Thuram

E in questo gioco di incastri, occhio alle possibili sorprese. Se non a gennaio, dove i margini di manovra anche per i top club restano sostanzialmente limitati, molto più probabilmente in ottica estiva. A tal proposito, occhio all’ultima indiscrezione che trapela dall’Inghilterra.

Secondo quanto evidenziato da Caught Offside, sulle tracce di Vlahovic continuerebbe ad esserci l’Arsenal. Il club londinese, già sul punto di virare con decisione sull’attaccante serbo quando questi militava tra le file della Fiorentina, sarebbe sempre più intrigata all’idea di affondare il colpo per il bomber della Juventus. La situazione contrattuale che si è venuta delineando, infatti, potrebbe mettere Giuntoli nelle condizioni di dover accettare anche un’offerta inferiore a 60 milioni di euro. Ma non è finita. Nella lista dei desideri di Arteta ci sarebbero anche altri profili come Sesko, Jonathan David, Alexander Isak, Gyokeres e, ultimo ma non per importanza, Marcus Thuram. Non è la prima volta che l’attaccante dell’Inter venga accostato ad un top club inglese. Molto più interessante osservare, semmai, la possibilità di un mega intreccio sulle punte che coinvolgerebbe proprio i due attaccanti che saranno protagonisti della prossima super sfida di San Siro. Inter-Juve è già iniziata.