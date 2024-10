Calciomercato Roma, colpo rossonero dopo Paredes

Giungono novità in merito all’avvenire calcistico e professionale di Leandro Paredes e della sua possibile destinazione futura

Secondo alcuni la Roma di Ivan Juric starebbe raccogliendo sensibilmente meno dell’incoraggiante seminato calcistico messo in mostra anche con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, contro la quale i ragazzi di Juric hanno rimediato una sconfitta anche e soprattutto a causa di un paio di grossolani errori individuali e non, come molti avrebbero creduto, a causa di una plateale inferiorità tattica.

Al contrario le statistiche, per quanto queste possano contare nel compiere un affresco del match, sembrerebbero persino dare ragione ai giallorossi, i quali hanno conservato il pallino del gioco per svariate sezioni del match. Il popolo giallorosso, tuttavia, sembra aver esaurito la pazienza, soprattutto considerando l’altisonante calciomercato compiuto nel corso dell’estate, alla luce del quale i sostenitori capitolini si sarebbero aspettati una posizione ben diversa rispetto alla decima piazza attualmente occupata dalla Roma.

I deludenti risultati della squadra avrebbero persino messo in discussione la costruzione dell’organico giallorosso, che potrebbe subire altri considerevoli cambiamenti nel corso della sessione invernale.

Non solo Paredes: il Boca punta anche De Arrascaeta

Alla Roma occorrono ancora un paio di innesti per dirsi completa e, come ben sappiamo, per accogliere nuovi calciatori occorre farne partire altrettanti. Una delle figure che sta monopolizzando le discussioni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini risponde al nome di Leandro Paredes, il quale potrebbe trovare sempre meno spazio in un centrocampo pregno di profili luccicanti.

Se in altre zone del campo l’emergenza sembra ancora in atto, per quanto concerne il centrocampo la presenza di Enzo Le Fée e Manu Koné (entrambi hanno restituito sensazioni positive in questo inizio di campionato) e l’inaspettata esplosione di Niccolò Pisilli hanno certamente reso meno indispensabile la partecipazione di Leandro Paredes. Il numero 16 giallorosso è infatti da tempo nel mirino del Boca Juniors, dove ha più volte dichiarato di voler tornare.

Riquelme – allenatore del Boca – avrebbe inserito Paredes negli obiettivi principali del mercato invernale e, accanto al centrocampista giallorosso, l’ex fantasista argentino avrebbe in mente di portare a Buenos Aires anche Giorgian De Arrascaeta. Si tratta di uno dei gioielli più preziosi del Flamengo, in grado di illuminare i compagni rossoneri attraverso un particolare estro calcistico e un’invidiabile qualità tecnica.