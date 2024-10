Calciomercato Roma, doppia firma annunciata: i tifosi non vedono l’ora

In casa Roma, prima del match di domani di Europa League contro la Dinamo Kiev, ci sono delle novità sul fronte rinnovi.

Dopo aver perso domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi, rete decisiva da Lautaro Martinez, la Roma di Ivan Juric ha perso diverse posizioni in classifica. I giallorossi, infatti, sono adesso decimi a quattro punti dal quarto posto, dove adesso c’è il Milan dell’ex tecnico capitolino Paulo Fonseca.

Ma per la Roma non c’è tempo per pensare alla prestazione fornita contro l’Inter, visto che domani sera scenderà di nuovo in campo per sfidare allo Stadio Olimpico la Dinamo Kiev. Se dovesse arrivare una sconfitta anche dalla sfida di Europa League contro il team ucraino, di fatto, i Friedkin potrebbero prendere la decisione di esonerare Ivan Juric.

Anche perché la Roma ha di fronte a sé un calendario molto complicato. Basti pensare che il prossimo impegno di campionato è quello di domenica sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Ma in queste ultime ore, in attesa di queste gare così importanti, ci sono delle novità che riguardano il fronte rinnovi.

Roma, non ci dovrebbero problemi per i rinnovi di Svilar e Pisilli: ecco gli ultimi aggiornamenti

Come scritto da ‘Il Tempo’, infatti, per i rinnovi di Svilar e Pisilli non ci dovrebbero essere problemi. Per il prolungamento contrattuale dell’estremo difensore, di fatto, ci dovrebbero essere delle novità nelle prossime settimane.

Sul fronte Pisilli, invece, le parti ancora si devono dare un appuntamento, ma tutto è veicolato verso il rinnovo del giovane centrocampista. La Roma, dunque, sta per rinnovare il contratto degli unici due calciatori che in questo momento sono graditi ai tifosi giallorossi. Svilar e Pisilli, insieme ad Artem Dovbyk e Kone, sono i giocatori da costruire la squadra del futuro.