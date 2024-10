Esonero Juric, non ci sono più dubbi: hanno richiamato De Rossi

In casa Roma, in attesa della gara di domani sera contro la Dinamo Kiev, bisogna registrare una notizia che riguarda sia Juric che De Rossi.

Dopo la sosta per le nazionali, la Roma di Ivan Juric è caduta domenica scorsa allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il gol decisivo è stato realizzato nel corso della seconda frazione di gara da Lautaro Martinez, aiutato dagli errori grossolani di Nicola Zalewski e Celik.

La Roma ha sì avuto qualche occasione per andare in gol contro l’Inter, ma non ha mai dato la sensazione di sapere realmente cosa stesse facendo. Il team capitolino, di fatto, è sembrato molto confusionario, facendo preoccupare molto l’intera tifoseria giallorossa.

Anche perché la situazione in campionato si sta facendo già preoccupante. La Roma, infatti, è decima in classifica con quattro punti di distacco dalla zona Champions League. Proprio per tutti questi motivi, dunque, la posizione di Ivan Juric sulla panchina giallorossa già è molto precaria.

Roma, i tifosi giallorossi vogliono il ritorno di Daniele De Rossi in panchina: il sondaggio

Secondo un nostro sondaggio, infatti, i tifosi della Roma vogliono un nuovo avvicendamento in panchina tra il tecnico croato e Daniele De Rossi che, nel frattempo, ha cambiato agente. Se contro la Dinamo Kiev dovesse arrivare un altro risultato negativo, di fatto, il 50% di chi ha partecipato al sondaggio ha votato per il ritorno dell’ex capitano.

Questo dato è un ulteriore esempio di quanto la piazza giallorossa non abbia capito per nulla i motivi che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi. Quest’ultimo, di fatto, ha avuto pochissimo tempo per lavorare con la squadra, visto che è stata formata per intero solo negli ultimissimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Anzi, gli svincolati Hummels e Mario Hermoso sono arrivati a mercato chiuso.