Fiorentina-Roma, designazione choc: “il peggiore di tutti” per Mou

Sono state pubblicate sul sito della Lega le designazioni ufficiali per la nona giornata di Serie A. I tifosi tremano per l’arbitro al VAR

Dopo la controversa sconfitta con i nerazzurri di Simone Inzaghi – la Roma ha indubbiamente restituito sensazioni positive sul piano tattico, deludendo sul fronte delle individualità – i ragazzi di Ivan Juric dovranno capitalizzare le potenzialità espresse negli ultimi match di campionato (pareggio con il Monza e sconfitta con l’Inter), conquistando tre punti contro a Firenze contro i viola di mister Palladino.

Si tratta di una sfida potenzialmente decisiva per la stagione giallorossa, viste e considerate le rumorose voci di corridoio che vedrebbero un Daniele De Rossi pronto al ritorno in caso di nuove delusioni provenienti dalla gestione Juric.

La goleada rifilata al Lecce ha restituito indubbiamente buone sensazioni in merito allo stato di salute dei toscani, i quali affronteranno una Roma confusa ma dal potenziale ancora inespresso. Intanto l’incubo arbitrale che ha colpito la massima lega italiana prosegue e, le designazioni della nona giornata di Serie A, sembrerebbero non presagire un weekend sereno.

Chiffi al VAR: i romanisti tremano

La squadra arbitrale selezionata per monitorare la sfida tra Fiorentina e Roma ha immediatamente portato la tifoseria capitolina a ricordare i precedenti consumatosi in particolare con José Mourinho in panchina, il quale, come ben noto, difficilmente teneva per sé un’opinione forte sui direttori di gara.

Se come arbitro centrale ci sarà Simone Sozza, il quale non paga lo scotto di particolari episodi con i giallorossi, al VAR e all’AVAR ecco due figure sensibilmente più controverse: Chiffi e Massa. Il primo fu infatti definito dallo Special One come “il peggior arbitro che abbia mai incontrato”, in occasione del match tra Roma e Monza del 3 maggio 2023, in seguito al quale Mou rimediò ben dieci giornate di squalifica e una multa di 50 mila euro.