Friedkin ribalta tutto: dall’esonero al rinnovo

I Friedkin hanno deciso di ribaltare tutto e dall’esonero si può passare al rinnovo: una mossa che ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta

I proprietari americani stanno per confermare il tecnico e vorrebbero addirittura estendergli il contratto anche in vista dell’imminente futuro. I buoni risultati possono far cambiare completamente le carte in tavola.

I Friedkin stanno cercando di mettere a punto una strategia importante per lo sviluppo dell’Everton. I loro sforzi si stanno concentrando sul club inglese, che ha bisogno di un autentico rilancio dopo le ultime stagioni difficili. La cessione al gruppo americano che già possiede la Roma avverrà entro la fine dell’anno, dal punto di vista legale e finanziario, anche se tutti gli accordi sono già stati sottoscritti. Per arrivare a competere con gli altri top club inglesi c’è bisogno di mettere mano al portafoglio e costruire qualcosa di mirato. I risultati di inizio stagione non erano stati positivi e la figura del tecnico Sean Dyche sembrava essere in bilico. In molti parlavano di un possibile avvicendamento in panchina, ma alla fine i Blues hanno ripreso la corsa.

Due vittorie e due pareggi nelle ultime quattro hanno rialzato la considerazione nei confronti dell’allenatore che ora può lavorare con maggiore tranquillità. Rispetto a quanto avvenuto a Roma con De Rossi, allontanato dai Friedkin dopo 4 giornate, Dyche ha salvato la panchina e ora per lui si parla addirittura di un possibile rinnovo.

I Friedkin confermano Sean Dyche: il tecnico dell’Everton non verrà esonerato

Secondo quanto riportato da TEAMtalk, il Friedkin Group non ha intenzione di sostituire Sean Dyche in questa fase, visto che i risultati sono migliorati. Il manager è in scadenza di contratto a fine stagione e gli verrà data la possibilità di giocarsi le proprie chance per una possibile estensione dello stesso. Lo stesso direttore sportivo Kevin Thelwell è vicino al termine del proprio accordo e per ora non ha ancora firmato un rinnovo. Tutti sono sotto osservazione e potrebbero aprirsi nuove porte in questi mesi.

La pazienza che il gruppo americano sta mostrando con il club di Liverpool non si è vista nella Capitale ultimamente e riporta invece alla mente quanto fatto con Paulo Fonseca il primo anno, sostenuto per la prima stagione e poi scaricato a fine anno. Per Dyche il futuro potrebbe essere diverso, ma come al solito nel calcio saranno i risultati a fare la differenza. In caso di salvezza tranquilla potrebbe anche scattare un nuovo accordo pluriennale.