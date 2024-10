Roma-Dynamo Kiev, da Dybala a El Shaarawy: il report da Trigoria | VIDEO ASRL

Ecco le ultime direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, dove è in atto la sessione di allenamento mattutina

La Roma di mister Juric è indubbiamente una delle grandi incognite di questo enigmatico inizio di campionato, dove le rivoluzioni del mercato estivo hanno letteralmente ribaltato gli equilibri sinora vigenti nella massima lega italiana.

La gran parte delle big italiane ha letteralmente ribaltato le proprie certezze, chi conquistandone di nuove e chi, come la Roma, generando persino più confusione di quanta non ve ne fosse in precedenza. Basti pensare al terremoto generato dall’esonero di Daniele De Rossi, il quale aveva certamente contribuito alla costruzione della rosa che in questo momento è nelle mani di Ivan Juric.

I risultati del tecnico croato, costretto a ereditare una Roma confusa in cui sembrava regnare il malcontento per la brusca cacciata di DDR, sono attualmente alla gogna mediatica, tra chi difficilmente riesce a rintracciare particelle di positività nella stagione giallorossa e chi, ad esempio osservando il match con l’Inter, non può fare a meno di osservare alcuni segnali incoraggianti.

Quest’ultima fazione è indubbiamente la meno diffusa tra le vie della città eterna, dove il popolo giallorosso appare piuttosto pessimista in merito all’avvenire della propria squadra del cuore. Intanto direttamente dall’allenamento di Trigoria giungono delle novità.

Juric tira un sospiro di sollievo: tutti in gruppo

Nel corso dell’allenamento in corso in una piovosa Trigoria, Juric può perlomeno gioire per la presenza di tutto il gruppo al completo, ad esclusione del solo Stephan El Shaarawy.



L’infiammazione di Artem Dovbyk, le preoccupazioni muscolari di Paulo Dybala e il ginocchio di Enzo Le Fèe sembrerebbero essere emergenze rientrate, nonostante il centrocampista francese stia ancora indossando il tutore che ha preoccupato il popolo giallorosso nel corso della sfida con l’Inter di mister Inzaghi.