Roma, UFFICIALE: Juric sorprende tutti

Da pochi minuti è stata diramata la lista dei convocati della Roma in vista della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev. Ecco tutte le novità

Un solo imperativo, vincere. Dopo il solo punto conquistato nelle prime due uscite ufficiali di Europa League, la Roma è chiamata a centrare il bersaglio grosso contro la Dinamo Kiev per incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per il proprio cammino nella fase a gironi della competizione continentale.

Per farlo, però, servirà far tesoro degli errori evidenziati nella sfida contro l’Inter, che di fatto hanno pregiudicato in maniera irreversibile il risultato. Ad animare la vigilia di Roma-Dinamo Kiev, intanto, erano stato le parole di Juric in merito allo stato di salute di Gianluca Mancini, colpito da uno stato febbrile che ha obbligato il difensore giallorosso ad interrompere l’ultimo allenamento. Mancini, però, è regolarmente presente nella lista dei convocati diramata dalla Roma qualche istante fa. Tra i convocati figurano anche Le Fée (che anche quest’oggi si allenato con il tutore) e soprattutto Paulo Dybala, che comunque si accomoderà inizialmente in panchina. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Svilar, Ryan, Marin

DIFENSORI: Angelino, Celik, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud Abdulhamid

CENTROCAMPISTI: Baldanzi, Cristante, Koné, Le Fée, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Zalewski

ATTACCANTI: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé