Da Torino a Milano: la Juventus l’ha già perso

Da Torino a Milan, la Juventus l’ha già perso: l’inserimento last minute ribalta tutte le carte in tavola. Colpo grosso in Serie A

Si aggiunge anche il Milan. Che sfida Inter e Juventus che da un poco di tempo ci hanno messo gli occhi addosso. Un ulteriore dimostrazione, questa, che il giocatore sta facendo davvero bene.

E, vista la giovanissima età, e di conseguenza gli ampi margini di miglioramento che ha davanti, allora è assai utile monitorare da vicino la situazione. E i rossoneri non vogliono certamente stare dietro alle altre due big del campionato italiano, anzi, tutt’altro, hanno tutta l’intenzione di rinforzarsi e, se possibile, anche cercare di togliere gli obiettivi. Si sa, queste sono sempre le solite schermaglie tra le grandi del calcio italiano: non è la prima volta che succede e nemmeno l’ultima volta che succederà, che le “strisciate” siano sugli stessi uomini. E quest’uomo è in Serie A.

Anche il Milan su Bernabè: sfida a Inter e Juventus

Se ieri vi abbiamo parlato della Juventus che guarda con interesse al giocatore del Parma Bernabè, ex Barcellona e Manchester City e da un po’ di tempo nel mirino dell’Inter, questa mattina le informazioni di Ekrem Konur, giornalista turco esperto di calciomercato, parlano di un inserimento del Milan nella corsa al giocatore spagnolo, 21 anni, che tanto bene sta facendo in questo avvio di stagione nel nostro massimo campionato.

Già l’anno scorso in Serie B è stato uno dei migliori dei ducali, fondamentale nello scacchiere di Fabio Pecchia per conquistare la promozione diretta in massima Serie dopo il purgatorio della cadetteria. Ovvio che il Parma non ha nessuna intenzione di cederlo a gennaio, quando sarà presumibilmente ancora in lotta per la salvezza: si parla, quindi, di un’operazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento per la prossima stagione. Nell’estate del 2025 una cosa appare certa, arrivati a questo punto: Bernabè lascerà l’Emilia per la Lombardia oppure per il Piemonte, a meno che non arrivi qualche club estero per strapparlo alla Serie A. E nemmeno questa, secondo noi, è un’ipotesi da scartare soprattutto se dovesse continuare a mantenere questo livello di prestazioni.