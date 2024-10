Hummels risponde a Juric: tifosi della Roma scatenati sui social

Hummels risponde a Juric. E’ arrivata la vittoria tanto attesa in Europa League così come la risposta del tedesco al tecnico croato.

Fondamentale era vincere. E la Roma lo ha fatto contro la Dinamo Kiev. E’ bastato un calcio di rigore di Dovbyk per incamerare tre punti importantissimi. Per la classifica e per il morale.

Una vittoria che potrebbe riportare un po’ di serenità in casa Roma. O forse no. Perché in questa stagione così controversa nemmeno le vittorie portano in dote la ‘normale’ tranquillità. C’è sempre qualcosa, o qualcuno, che turba la quiete, che spezza il seppur lievissimo incantesimo. Anche dopo il fischio finale della sfida di Europa League il cielo giallorosso non era poi così limpido. Anche questa volta alcune scelte del tecnico giallorosso, Ivan Juric, non hanno convinto e non sono piaciute a molti. Sicuramente non hanno convinto e non sono piaciute a Mats Hummels.

Hummels risponde a Juric dopo l’ennesima esclusione

Una nuova sfida per la Roma, una nuova esclusione per Mats Hummels. Il centrale tedesco proprio non riesce a farsi ‘scorgere’ dal suo allenatore.

Riguardo la scelta di tenere fuori l’ex difensore centrale del Borussia Dortmund il tecnico croato ha tenuto a precisare quanto segue: “Hummels lo vedo nella posizione di Ndicka e in questo momento la difesa sta rendendo bene. Ndicka è in vantaggio in questo momento, ma Hummels è un grande professionista e avrà le sue occasioni“, queste le sue parole riportate da sport.sky.it. Una risposta che probabilmente non avrà convinto l’ex campione del mondo. In una storia pubblicata su Instagram Mats Hummels ha comunque immortalato il momento del rigore decisivo calciato da Dovbyk con un eloquente: importante! La Roma viene prima di tutto, nessuna polemica. Al contrario dei tifosi giallorossi che allo stadio, al momento della lettura delle formazioni, lo hanno applaudito, salvo poi ‘rincarare la dose’ via social, manifestando il loro dissenso per il mancato utilizzo del difensore centrale tedesco. Roma-Dinamo Kiev 1-0. Hummels-Juric 1-0.