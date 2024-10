L’Olimpico non perdona: pioggia di fischi dopo il cambio

Sostituzione e reazione immediata dell’Olimpico, arriva la pioggia di fischi dopo il doppio cambio di Ivan Juric.

Nella sfida tra Roma e Dinamo Kiev allo Stadio Olimpico, il primo tempo si è chiuso con i giallorossi in vantaggio grazie a un rigore trasformato da Artem Dovbyk al 23′. Tuttavia, la squadra di Ivan Juric ha mostrato qualche difficoltà nella gestione del possesso, faticando a tenere sotto controllo le ripartenze della Dinamo Kiev, che ha più volte sfiorato il pareggio.

La Roma, nonostante il vantaggio, non è riuscita a dominare la partita, con molte imprecisioni soprattutto a centrocampo. All’inizio del secondo tempo, Juric ha deciso di cambiare rapidamente la dinamica del gioco, effettuando due sostituzioni chiave: Eldor Shomurodov è entrato al posto di Dovbyk e Bryan Cristante ha sostituito Enzo Le Fée.

Questi cambi parrebbero essere stati adoperati per dare più freschezza alla squadra, ma l’ingresso di Cristante è stato accolto con forti fischi dai tifosi presenti. Dopo una reazione già ben chiara poco dopo l’esonero di De Rossi, il numero 4, dunque, continua ad essere preso di mira da una piazza che continua a palesare una certa insofferenza per le recenti prestazioni e per un inizio di stagione sancita dall’esonero di Daniele De Rossi, ben lungi dall’essere perdonato da parte della piazza a giocatori e società.