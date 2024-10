Sconfitta a tavolino, UFFICIALE: la Fifa non perde altro tempo

Sconfitta a tavolino, la Fifa non perde altro tempo: arriva l’annuncio UFFICIALE sulla decisione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi anni, il fenomeno della discriminazione negli stadi ha suscitato crescenti preoccupazioni a livello globale. Il razzismo, l’omofobia e la violenza si manifestano in forme diverse durante gli eventi sportivi, minando i principi dello sport come inclusione e rispetto.

In Italia, si è spesso discusso di come combattere questi comportamenti, ma la soluzione sembra ancora lontana. Anche altri paesi, come l’Inghilterra e la Spagna, affrontano problematiche simili, ma è la Francia che recentemente ha preso una posizione particolarmente decisa contro i cori omofobi. In risposta a un grave episodio avvenuto durante una partita tra Paris Saint-Germain e Strasburgo, il governo francese e la Ligue de Football Professionnel (LFP) hanno varato misure drastiche per contrastare tali atteggiamenti discriminatori.

Omofobia negli stadi, in Francia hanno detto basta: annuncio UFFICIALE

Gil Avérous, il ministro dello Sport, ha dichiarato che queste azioni erano ormai necessarie per arginare la situazione: “Non possiamo più tollerare che i cori omofobi diventino una parte accettata dello spettacolo calcistico. Il rispetto deve prevalere.” Le nuove regole prevedono la sospensione immediata delle partite e la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile nel caso in cui si verifichino episodi di omofobia tra i tifosi.

Questa decisione è perfettamente in linea con il protocollo FIFA, che già incoraggia tali misure per mantenere il calcio libero da ogni forma di discriminazione. Il presidente della LFP ha aggiunto: “Vogliamo mandare un messaggio chiaro: nessun tipo di discriminazione sarà più tollerato negli stadi francesi. Chi viola queste regole, subirà conseguenze immediate.”

Queste nuove politiche entreranno in vigore a partire dalla prossima partita di alto profilo, e serviranno da esempio per il resto del panorama calcistico europeo. Sempre Avérous, sulla questione: “Vogliamo porre fine agli eccessi. Che si tratti di atti di violenza o omofobia, siamo determinati ad agire. Tra le misure adottate, intendiamo applicare rigorosamente il protocollo FIFA. Se si sentiranno cori omofobi, la partita verrà immediatamente sospesa e ci sarà un richiamo all’ordine”.

Riguardo al recente incontro tra PSG e Strasburgo, il ministro ha aggiunto: “Doveva essere interrotto. Ora la LFP e la FFF sanno che d’ora in poi sarà così, e lo faremo già domenica. La partita sarà persa dalla squadra di casa.”