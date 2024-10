Voti Roma-Dinamo Kiev 1-0, basta Dovbyk: bocciatura pesantissima per l’errore clamoroso. Tanti gli aspetti sui quali continuare a lavorare per Juric e colleghi.

La partita tra Roma e Dinamo Kiev, valida per la fase a gironi di Europa League 2024-25, si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma. La squadra di Juric ha saputo preservare il vantaggio maturato con Artem Dovbyk nelle prime battute della prima frazione di gioco.

Il primo gol della Roma è arrivato al 36′, grazie a Tommaso Baldanzi che ha sfruttato un errore difensivo degli avversari, propiziando il penalty ben concretizzato dal centravanti ucraino. Dopo l’intervallo, Juric ha operato alcuni cambi strategici al 53′, inserendo Bryan Cristante ed Eldor Shomurodov, con il numero 4 che è stato bersagliato, proprio come Pellegrini poco dopo, da una parte dello Stadio non appena messo piede in campo.

La Dinamo Kiev ha cercato di reagire, effettuando diverse sostituzioni al 63′, ma la difesa della Roma, guidata da Ndicka, questa volta capitano dal primo minuto, ha saputo contenere gli attacchi avversari. Nonostante alcuni tentativi degli ucraini, la Roma ha gestito il risultato e ha continuato a creare pericoli con i suoi attaccanti, seppur in modo non continuativo e con una con una qualità e una precisione certamente perfettibili.

Questi i voti assegnati dalla nostra redazione ai giocatori giallorossi, con l’insufficienza di Shomurodov da leggersi soprattutto nell’ottica del clamoroso errore sotto porta, al netto di un atteggiamento sempre volenteroso:

TITOLARI: Svilar 6; Celik 6, Ndicka 6 , Hermoso 5.5; Zalewski 5, Koné 6, Le Fée 5.5 , Angelino 6; Pisilli 6.5, Baldanzi 6.5; Dovbyk 6.5.

SOSTITUTI: Cristante 5.5; Pellegrini 6.5; Dybala 6.5; Shomurodov 4.5