Dalla Juve alla Roma: l’hanno già scaricato

Dalla Juventus alla Roma, l’hanno già scaricato: annuncio UFFICIALE e strada già segnata per gennaio. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il momento giallorosso resta certamente uno dei più complicati del recente passato, alla luce della massiccia quanto evidente mole di difficoltà che fino a questo momento ha contraddistinto lo spezzone iniziale di campionato. La Roma, come noto, sta attraversando una parentesi di sovversioni e difficoltà, legate al calcio giocato ma, soprattutto, a problematiche interne e societarie ben riflessesi nelle recenti quanto infelici scelte dei Friedkin.

Basti pensare alla reazione e alla ‘depressione’ calcistica palesata da una piazza ben abile e veemente nello sciorinare il proprio dissenso rispetto a prese di posizione come l’esonero di De Rossi, seguito dall’approdo in panchina di mister Juric, fin qui medico non troppo efficace per una Roma malata e necessitante di cure, forse, diverse per riuscire ad ambire ai traguardi di un tempo. Pur senza negare i grandi investimenti della società, infatti, restano diversi gli errori compiuti negli ultimi mesi e, forse, anni, con uno scotto che continua a farsi sentire anche in quella che sarebbe dovuta essere la stagione della rinascita e della ripartenza.

Dalla Juve alla Roma, Sean Dyche ‘scarica’ Beto: annuncio in conferenza

La vittoria di ieri con il Dinamo Kiev può certamente fungere da coadiuvante per una classifica europea non meno infelice di quella italiana, purché non sia cancellata la consapevolezza di dover continuare a lavorare e limare diversi degli aspetti e delle defezioni fin qui palesate dalla squadra. Un aiuto, seppur non principale, potrebbe giungere anche dal calciomercato invernale, ormai distante poco più di due mesi.

Le difficoltà della Roma sono eterogenee e fin troppo ampie per credere di poter assistere a sovversioni e miglioramenti universali solo grazie alla campagna acquisti. Ciò non toglie, ad ogni modo, che investimenti e interventi in tale direzione possano fungere da coadiuvante. In particolar modo, tra i vari, resta in fase di monitoraggio l’attacco, dove Shomurodov sta continuando a dimostrare dedizione e sacrificio ma qualità ben lungi per poter fungere con tranquillità da unica alternativa a Dovbyk.

I nomi emersi per questo ruolo sono diversi e, nelle precedenti settimane, soprattutto in ottica Roma e Juventus si era parlato anche di Beto, ex attaccante dell’Udinese. Sul centravanti del Tottenham, durante una recente conferenza stampa, Sean Dyche ha evidenziato: “Deve continuare a lavorare”. Una dichiarazione che, come si legge su Everton News, unitamente alle difficoltà del giocatore e una sovrabbondanza in attacco tra le fila dell’Everton, potrebbe portare il club inglese a concretizzarne un’uscita già a gennaio.