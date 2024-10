Dalla Roma alla Premier: pagano la clausola

In casa Roma, in ottima della prossima sessione di calciomercato invernale, bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti.

Dopo aver perso domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica, la Roma di Ivan Juric è precipitata in classifica. Basti pensare che ora i giallorossi sono decimi con quattro punti di svantaggio dal quarto posto, dove adesso c’è il Milan dell’ex tecnico capitolino Paulo Fonseca.

Archiviato il match contro l’Inter, che ha portato con sé tantissime polemiche, la Roma di Ivan Juric è attesa da un’altra gara molto importante. La Roma, di fatto, ha l’obbligo di vincere per provare a dare continuità al successo sofferto ma prezioso ottenuto contro la Dinamo Kiev. Anche se in casa giallorossa bisogna segnalare delle novità anche in sede di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Liverpool è sulle tracce di Oscar Mingueza: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘fichajes.net’, infatti, il Liverpool ha messo i propri occhi su Oscar Mingueza del Celta Vigo. I ‘Reds’, di fatto, sarebbero pronti a spendere i 20 milioni di euro della clausola rescissoria presente nel contratto del terzino destro spagnolo.

Per la Roma dei Friedkin, quindi , bisogna segnalare una fortissima concorrenza. Nei giorni scorsi, di fatto, il club giallorosso era stato fortemente accostato ad Oscar Mingueza. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente delle novità sul futuro dell’ex giocatore del Barcellona. Da non escludere – dunque – nuovi colpi di scena per i giallorossi, che dovranno fare i conti con una concorrenza piuttosto folta per il laterale, oggetto del desiderio anche del Liverpool che non ha alcuna intenzione di stare con le mani in mani. Laddove dovesse essere confermato l’interesse dei Reds, infatti, il club inglese avrebbe tutte le carte in regola per far saltare il banco. Scenario dunque da monitorare con estrema attenzione.